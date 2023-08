A pesar de lo complejo que ha sido recabar las firmas de apoyo, el senador y aspirante a encabezar la construcción del Frente Amplio por México, Miguel Ángel Mancera, aclaró que no advierte un proceso que no esté apegado a las leyes, de ser así, advirtió que lo harían valer en tribunales y no solamente en el dicho.

“Hasta ahora yo lo que creo es que, pues las reglas ahí están y con esas estamos participando, entonces yo estoy apegado a lo que sea dicho en los términos estrictos, entonces pues eso es lo que yo veo. Sí es un proceso complejo me parece que hay muchas personas que quieren participar pero que no pueden participar. Debería de revisarse porque si tiene ahí un dejo de no inclusión por llamarlo de alguna manera”, declaró.

Enfatizó que lo importante es que de este proceso se construya un proyecto. “Si de aquí no se construye un proyecto, todo lo demás que suceda no va a tener ningún provecho, ningún provecho, ninguno. Entonces, eso es lo que vería yo”, señaló el líder de los senadores del PRD.

