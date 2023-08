Sergio Corona acabó con los rumores en torno a su salud y dijo que no tuvo un infarto.

La tarde de este 3 de agosto trascendió que el actor de “Como dice el dicho” sufrió un infarto y que estaba hospitalizado por esa afección.

Sin embargo, el propio Corona desmintió que esté internado y que haya sufrido un infarto.

“Ya van varias personas que me hablan, que dicen que estoy en el hospital, y no, estoy en mi casa, me escucharás que estoy bien y que tomé unas vacaciones”, dijo Corona para Milenio.

Sergio Corona añadió que hace dos semanas estaba grabando una escena de “Como dice el dicho” y tiró una “cabeceada” por lo que le dijeron que estaba mal y decidió ir al hospital.

El actor afirmó en la entrevista que estuvo dos días en el nosocomio en el cual lo revisó un cardiólogo en donde le revisaron los dientes perón mencionó que “estoy bien”.

“Fue de chequeo de un pequeñísimo malestar que se confundió con todos los del dicho (compañeros de grabación) y yo, no terminé el capítulo que estaba filmando, me fui del hospital, me quedé únicamente dos noches y afortunadamente sin ningún problema, aquí estoy de vacaciones”, agregó para dicho medio.

Por último Sergio Corona mencionó que la próxima semana regresará a las grabaciones del programa.

