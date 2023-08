Luego de que tres exbailarinas de la cantante Lizzo la denunciaran por presunto acoso sexual y crear ambientes hostiles en el área de trabajo, la inteprete de “Juice” se ha pronunciado en sus redes sociales.

En este mensaje la cantante calificó de sensacionalista la demanda que recibió en su contra.

“Como artista, siempre me ha apasionado mucho lo que hago. Me tomo mi música y mis actuaciones en serio porque al final del día solo quiero sacar el mejor arte que me represente a mí y a mis seguidores. Con la pasión viene el esfuerzo, el trabajo y los altos estándares”, se lee en parte del mensaje.

Y en cuanto al tema del body shaming que presuntamente realizó en contra de una de las bailarinas aclaró que nunca quiere hacer sentir incomodo a alguien aunque tenga que tomar “decisiones difíciles”.

“A veces tengo que tomar decisiones difíciles, pero nunca es mi intención hacer que nadie se sienta incómodo, o que no sea valorado como una parte importante del equipo […] (no estoy) aquí para que me vean como víctima, pero también sé que no soy la villana como la gente de los medios me ha presentado estos últimos días”.

Volviendo con su mensaje sobre aceptar a los cuerpos diversos, Lizzo agregó que el peso no será la excusa para despedir a alguien.

“No hay nada que me tome más en serio que el respeto que merecemos como mujeres en el mundo. Sé lo que se siente cuando te avergüenzan por tu cuerpo todos los días, y nunca criticaría ni despediría a un empleado por su peso”.

A manera de conclusión, Lizzo mencionó que está dolida por la demanda presentada por Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez. Recordemos que esta también aplica para Shirlene Quigley, quien trabaja para la gira de Lizzo.

“Estoy dolida, pero no dejaré que el buen trabajo que he hecho en el mundo se vea opacado por esto. Quiero agradecer a todos los que se han acercado y apoyado para levantarme durante este momento difícil”.

LDAV