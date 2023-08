El programa “Hoy No Circula”, de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) determinó qué coches no van a circular mañana viernes 4 de agosto de 2023. Si manejas un vehículo particular y vives en la Zona Metropolitana del Valle de México revisa si tu coche podrá circular mañana.

Mañana 4 de agosto será viernes. Según el programa Hoy No Circula, emitido por la CAMe, los vehículos con placas terminadas en 9 ó en 0, o que tengan engomado azul no circularán. Sin embargo, estarán exentos quienes tengan holograma 0 ó 00, para los eléctricos o híbridos, para aquellos con placas de discapacidad, para los vehículos de servicios, si el vehículo es de transporte público o si son de servicios funerarios. Únicamente aplica para los hologramas 1 y 2.

El programa inicia a las 5:00 horas y termina a las 22:00, por lo que tanto antes como después de ese rango no habrá problema en circular incluso quienes tengan esas placas.

Es decir que el Hoy No Circula aplica mañana con normalidad, pues el Valle de México presenta una buena calidad de aire, según la CAMe.

Además de las 16 alcaldías de la Ciudad de México hay otros municipios del Estado de México, que forman parte de la Zona Metropolitana, donde también aplica el Hoy No Circula.

Estos municipios son:

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Ciudad Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

Se recomienda seguir el Hoy No Circula, porque de lo contrario se cobrará una cuantiosa multa de entre $2,074 y $3,112 pesos. Es decir de entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), además se enviará el vehículo al corralón.

Es necesario que sepas cuándo son las fechas de verificación. Para el caso de los vehículos que no circularán mañana, se tendrán que verificar primero entre mayo y junio, y luego entre noviembre y diciembre, dos veces al año.

