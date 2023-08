El presidente Andrés Manuel López Obrador, denunció un caso en Puebla donde el poder judicial estatal favoreció a delincuentes y reiteró que frente a los actos arbitrarios que comenten se debe: Buscar una solución de fondo que pienso puede ser el que la gente elija a los integrantes del Poder Judicial y a los impartidores de justicia. Enfatizó que antes de que termine su administración enviará la iniciativa de reforma constitucional para que los magistrados, jueces y ministros sean elegidos por el pueblo mediante el voto. López Obrador dio a conocer el caso del fiscal del estado de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, quien reveló que se presentaron tres quejas ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado por las resoluciones de tres jueces que han liberado a dos presuntos secuestradores y del ministro de culto Gerardo Gómez que abusó sexualmente de un menor de edad en Aquixtla, Puebla. Higuera Bernal denunció que el juez Aarón Hernández Chino otorgó un amparo al religioso que llevaba dos años preso, mientras que los magistrados Roberto Antonio Domínguez Muñoz y Francisco Javier Martínez, han concedido la modificación de medidas cautelares a dos delincuentes dedicados al secuestro de personas. El presidente señaló que esta situación es permanente por lo que se deben seguir denunciando públicamente este tipo de actos, también, actuar de manera legal y realizar denuncias judiciales.

DIPUTADO IGNACIO MIER; LA TRATA DE PERSONAS Y LA VIOLENCIA: “SENSIBILIZARNOS, DIFUNDIR, PROMOVER Y ALZAR LA VOZ

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, informó que encabezó, en Puebla, el arranque de la “Cruzada en contra de la Trata de Personas y la Violencia”, para visibilizar este delito y mover nuestra conciencia. Expresó que la sociedad debe estar consciente de que esta situación existe en el estado y que es eslabón de una cadena de violencia en contra de las mujeres y adolescentes. Declaró que la trata es quizá el delito menos visibilizado y aunque las autoridades tienen mucha responsabilidad en esta materia, también es un asunto de la sociedad, porque nadie debe violar el derecho de libertad con el que nacimos todos. No tiene por qué un ser humano imponer su fuerza de cualquier tipo en contra de una persona para vulnerar su libertad, esclavizarla explotarla y corromperla, por eso es este llamado; pasaron 300 años para lograr la paridad y la igualdad, no debemos permitir que pasen 300 años para actuar en contra de la trata. Puntualizó que este ejercicio busca coadyuvar en la construcción de un nuevo trato social en el que se persiga y, eventualmente, se termine con este delito y sus responsables. Informó que la movilización se realizó de manera simultánea por 11 municipios de la entidad federativa para avanzar, de manera contundente, en crear conciencia social sobre este panorama ilegal que se ubica entre los principales que aquejan al país. En ese sentido subrayo que por eso es importante esta caravana, para sensibilizarnos, para difundir, promover y que se pueda alzar la voz, y acabar con este flagelo.

SENADORA MÓNICA FERNÁNDEZ; PRIMERA COMISIÓN DESAHOGA 152 ASUNTOS, SE APROBARON POR UNANIMIDAD.

La presidenta de la Primera Comisión de la Permanente del Congreso de la Unión, Mónica Fernández Balboa hizo la declaratoria de aprobación de 11 dictámenes. Indico que se llevó a cabo la reunión de trabajo de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente, donde se analizaron y votaron 11 dictámenes que fueron aprobados por unanimidad. Con esta aprobación se atendieron 152 asuntos turnados a la Primera Comisión. Entre los proyectos aprobados destacan: Un exhorto a legislaturas locales a visibilizar e incorporar en sus legislaciones correspondientes el delito de agresiones inferidas con ácido o sustancias similares, así como sus agravantes cuando se trate actos premeditados en contra de una mujer, imponiendo penas severas y contemplando la reparación de los daños causados a la víctima. Un exhorto a legislaturas locales para tipificar como delito a la pornografía infantil, armonizando el tipo penal con el establecido en el Código Penal Federal. Diversos Puntos de Acuerdo en materia de Protección Civil. Un exhorto relativo a la impugnación de las medidas para el control del tabaco y los nuevos productos que contienen nicotina. Un reconocimiento a la trayectoria de la Chef mexicana Elena Reygadas. En asuntos generales, la senadora Fernández Balboa informó que en próximos días llegará a la Comisión Permanente el tema de los nombramientos de los diversos integrantes del Tribunal Superior de Justicia Administrativa, para que la Primera Comisión determine el procedimiento para las comparecencias de las y los aspirantes.

MARIO DELGADO; A MEDIADOS DE AGOSTO SE ELEGIRÁ A LAS ENCUESTADORAS PARA DEFINIR AL CANDIDATO DE MORENA

El dirigente a nivel nacional del partido Morena, Mario Delgado, dio a conocer que a mediados de agosto, el partido iniciará el proceso de selección de las casas encuestadoras que alzarán la encuesta para elegir al candidato presidencial morenista para el 2024. Delgado Carrillo dijo que ya cuenta con los sobres en donde se encuentran las propuestas de casas encuestadoras que cada aspirante debía proponer, como se estableció en el Consejo Nacional de Morena. Adelantó que estos serán abiertos en un evento público y vamos a hacer un sorteo, eso lo tiene que hacer la Comisión de Elecciones, de la que formo parte, junto con la Comisión de Encuestas, mismo que podría hacerse alrededor del 15 de agosto. Aseguró que las 10 opciones se meterán en una tómbola y sacarán cuatro casas encuestadoras que no se repitan. Esto los dejaría con cerca de 15 días para que se hagan los preparativos para que el 28 de agosto se realice el levantamiento de las encuestas. Delgado confió en que era tiempo suficiente. Además, estableció que los encuestadores irán acompañados por representantes de los aspirantes a la presidencia. La encuesta se levantará a partir del 28 de agosto hasta el 4 de septiembre y será el 6 que se darán a conocer los resultados, los cuales serán incontrovertibles. La muestra para el sondeo se establecerá el 26 de agosto. Indicó que antes de que se dé el resultado públicamente, sostendrá una reunión con las ‘corcholatas’, así como con el presidente del Consejo de Morena, Alfonso Durazo.

RICARDO MONREAL; LE PREOCUPA EL TEMA DE SEGURIDAD, PROPONE REFORZAR LABORES DE INTELIGENCIA, LOGRAR MAYOR COORDINACIÓN CON POLICÍAS MUNICIPALES

Ricardo Monreal Ávila en el estado de Guerrero, señaló que se deben reforzar las labores de inteligencia, lograr mayor coordinación de las policías municipales, dotarlos de mayor tecnología y mejorar la seguridad social de los elementos que integran los cuerpos de seguridad en el país, al igual que soldados, marinos y Guardia Nacional. Expresó que el tema de la seguridad es el más importante en el actual proceso de transición política. Monreal Ávila consideró que el diagnóstico que se generó al inicio del actual gobierno federal es el correcto, al atender las causas y generar condiciones para que la delincuencia no siga utilizando a jóvenes como ejército de reserva. En el tema social, señaló como fundamental ofrecer alternativas, acceso a programas sociales, educación, salud, para evitar los reclutamientos masivos de jóvenes en muchas partes del país. Manifestó que un Estado sin seguridad jurídica está destinado al fracaso. Advirtió que le preocupa el tema de la seguridad en el estado de Guerrero. Reflexionó que Guerrero me preocupa bastante, en estos lugares donde la delincuencia ha tomado en gran parte el control de territorio, lugares donde es inaccesible entrar porque está presente el crimen organizado, por la ausencia de la autoridad y cómo puede romper esa barrera que te impone el crimen. Agregó que en centros turísticos como estos habrá que implementar programas específicos en coordinación con las autoridades, escuchando a los empresarios del ramo, no debemos olvidar que el turista y el turismo representa un importante ingreso después de las remesas y el petróleo. No nos podemos dar el lujo de perder esas importantes divisas y fuentes de empleo, se debe tener una profundización en el combate al crimen organizado. Asimismo indicó que ahora que hay territorios en donde ellos mandan, cobran impuestos, cobran piso, cobran incluso por producto que se vende en la localidad. Todo eso no hay que negarlo; más aquí en Guerrero, tenemos que aceptarlo, admitirlo y enfrentarlo. Por último, insistió que se mantendrá en Morena y va a respetar los resultados de las cinco encuestas que serán aplicadas para definir al coordinador nacional de los Comités de Defensa de la 4T.

CLAUDIA SHEINBAUM; LA DERECHA APUESTA AL ODIO Y LA DIVISIÓN SOCIAL

Claudia Sheinbaum Pardo, exjefa de gobierno de la CDMX aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación de Morena rumbo a las elecciones 2024, lanza spot contra la derecha y dice que cuando ellos se fueron llegaron los derechos. Sheinbaum se lanzó contra la derecha al asegurar que cuando “dejaron el poder” y llegó Morena, los derechos ganaron. Asimismo destaco los logros de la Cuarta Transformación, mencionándolos: Pensión universal para los adultos mayores. Becas Benito Juárez. La Escuela es Nuestra. Jóvenes Construyendo el Futuro. Sembrando Vida. Apoyos a personas con discapacidad. Asimismo destacó los avances que se tuvieron en la CDMX. Claudia Sheinbaum asegura que la derecha piensa en privilegios y mercancías, con los que buscan que quienes tengas los recursos paguen por todo y que los que no, no cuenten con otra alternativa. Expuso que el movimiento de la 4T ha impulsado derechos sociales y protegido los derechos humanos. Además, remarcó que la derecha apuesta al odio y la división social, mientras que el movimiento de Morena es honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum sigue a la cabeza de las encuestas en su búsqueda de la Coordinación de la Defensa de la Cuarta Transformación de Morena de cara a las elecciones 2024.

SENADORA XÓCHITL GALVEZ; SOLICITA A LA FGR ACCESO A LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN EN SU CONTRA

La aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, presentó dos escritos ante la Fiscalía General de la República (FGR) a fin de solicitar acceso a las carpetas de investigación iniciadas en su contra para dejar constancia de que está en la mejor disposición de colaborar y se verifique hasta el último peso de sus cuentas. Voy a presentar mis escritos para que lo que se les ofrezca, lo que necesiten, lo que quieran saber de mis cuentas, lo que quieran saber de mi patrimonio, encantada lo informo. Señalo que: Tener una empresa Chingona que desde hace más de 30 años da empleo a cientos de familias no es un delito. Uno de sus escritos está dirigido al titular de la dependencia, Alejandro Gertz Manero, y el otro para la titular de la Fiscalía en Materia de Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos. La panista insistió en que todos sus contratos están en orden, lo mismo que sus declaraciones fiscales y añadió que las empresas que son investigadas son de su familia. Me parece raro que después de cinco años que dejé la delegación, Miguel Hidalgo, ahora salgan con que tengo algo indebido cuando tuvieron cinco años para investigarlo. No hay enriquecimiento, no soy millonaria, no tengo dinero ilícito, lo poco que tengo lo he conseguido trabajando como lo hacen muchos mexicanos en este país que trabaja, entonces lo que no se vale es que el presidente López Obrador a la mala, pues me quiere hacer denuncia. A lo mejor no encuentra nada, pero sí tizna, como él dijera. Adelantó que su equipo de abogados entregaría un documento similar en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde el ex alcalde en Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo de Vivar, presentó el pasado 20 de julio una denuncia contra Gálvez por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de interés y corrupción.

MARCELO EBRARD; CONTIENDA INTERNA SE VA A AGUDIZAR Y POLARIZAR

El aspirante a la presidencia, Marcelo Ebrard, manifestó que hay quienes gastan un dineral en guerra sucia en su contra, por lo que prevé mayor polarización en la recta final. Los perros ladran, Sancho, señal de que cabalgamos, así es como resume el incremento de la guerra sucia y polarización en la recta final del proceso con el que Morena elegirá a su coordinador nacional de Comités de Defensa de la Transformación y futuro candidato presidencial. Veo campañas sucias arreciando. La campaña sucia cuando la empiezas a ver que sube es porque vas muy bien. Cuando no hay campaña sucia, es que no eres todavía un peligro para nadie o nadie piensa que eres un problema. Marcelo Ebrard es una de las cuatro “corcholatas” de Morena que desde el 19 de junio recorre el país para sostener encuentros con los ciudadanos en los que, a diferencia de otros compañeros de partido, ha buscado delinear propuestas para pasar de las bases al primer piso de la Cuarta Transformación, entre ellas el Plan Ángel para mejorar la seguridad y un sistema de salud universal que en algunos años sea el mejor de América Latina. Ebrard asegura ser el único en que no sería una incógnita para López Obrador ni para la gente, pues en 2006 ya fue su sucesor en la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal. Experiencia, no acumulación de cargos, experiencia en cosas muy distintas, desde subirte a una patrulla hasta ser jefe de Gobierno, conseguir las vacunas, negociar con Trump, todo eso te da experiencia.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ; PIDE APOYO PARA DELFINA GÓMEZ EN SU ETAPA COMO GOBERNADORA DEL EDOMEX

Adán Augusto López Hernández, aspirante a convertirse en coordinador de defensa de la Cuarta Transformación, en sus recorridos como parte del proceso interno de Morena en su búsqueda por la candidatura presidencial, visitó el Estado de México, donde recientemente hubo elecciones obteniendo la victoria electoral Delfina Gómez y desde donde llamó a la población a apoyarla. Auguró que la morenista se convertirá en la mejor gobernadora de la historia de la entidad mexiquense y pidió a la población que la apoyara a lo largo de su gestión. Va a ser la mejor gobernadora en la historia del Estado de México. Como no voy a estar emocionado si ustedes hicieron posible que ahora sí llegue la transformación al Estado de México, Delfina Gómez. Hay que apoyar con todo a Delfina. Vamos a acompañar desde su primer día de su gobierno, desde el 15 de septiembre. Destacó que la victoria electoral de Delfina Gómez y Morena fue gracias al apoyo que recibieron de la población mexiquense, quienes aseguraron que fueron los actores principales de los comicios que resultaron en la salida del PRI del poder en la entidad mexiquense. El triunfo es de ustedes y por ustedes. Sin ustedes no hubiéramos podido cortarle la colita al dinosaurio.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA; REDOBLAR ESFUERZOS PARA ALCANZAR LA META DE 150 MIL FIRMAS

El senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, en su aspiración de liderar el proceso de construcción del Frente Amplio por México, señalo que enfrenta un desafiante reto al reconocer la dificultad para obtener las simpatías necesarias a través de medios digitales. Muchas personas carecen de los recursos tecnológicos para registrar su firma, lo que ha significado un obstáculo en la recolección de apoyos. La tecnología ha jugado un papel un poquito complicado, no puedo dejar de decirlo, porque hay personas que quieren participar, pero pues deben tener internet para hacerlo, los requisitos son específicos, a veces nosotros mismos ponemos requisitos que después estamos lamentando. El tiempo apremia, y el proceso de recolección de simpatías está próximo a concluir. Es por ello que Mancera subraya la importancia de redoblar esfuerzos para alcanzar la meta de 150 mil firmas. Además, resalta la necesidad de establecer actividades de contacto directo con la ciudadanía, especialmente con aquellos que no pueden acceder a dispositivos móviles. Me parece que es un ejercicio que tendrá que irse diseñando y mejorando, pero es importante que haya una conversación distinta. Confío en que tengamos claro el rumbo que se debe de seguir para construir un proyecto y no construir una persona o una personalidad.

CECILIA PATRÓN; PAN INICIA TRABAJOS PARA INCLUIR EN SU PLATAFORMA EL TEMA INDÍGENA Y AFROMEXICANO

El secretario nacional de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Arturo Hernández, señalo que en la plataforma tiene que haber una visión clara de resguardar, vigilar y promover nuestra lengua, usos y costumbres, vestimenta, forma de administrarnos, medicina tradicional y gastronomía. El secretario planteó que se quiere construir de manera conjunta con la ciudadanía una plataforma que permita hacer políticas públicas de forma conjunta, ya que México tiene 23 millones de mexicanos que de acuerdo con la Constitución se hacen llamar indígenas, 68 pueblos reconocidos, así como 364 variables lingüísticas. Entre los temas que se pretenden incluir están el respeto a la autodeterminación en el marco del respeto a los derechos humanos, garantizar la participación de las mujeres, fortalecer la protección de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas, implementar políticas y mecanismos para una efectiva prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres. El director de la Fundación Rafael Preciado Hernández, Julio Castillo, puntualizó que a diferencia de muchos partidos, en Acción Nacional se tiene la experiencia, ya que los logros que ha tenido el PAN del 2000 al 2012 dentro del tema indigenista son los mejores que ha tenido la historia de este país, desde la aprobación de los Acuerdos de San Andrés hasta la creación de las propias direcciones y el tema de lenguas. Lamentó que hoy en día prácticamente hay un abandono en el tema indigenista y muchos de los que se presumieron ser más sociales que el PAN, se ha notado que no son nada sociales, que no tienen ningún trabajo dentro de lo social. La secretaria general del PAN, Cecilia Patrón Laviada, señaló que se tiene que impulsar en esta plataforma que haya gobiernos incluyentes donde las personas indígenas y afromexicanas sean parte de la toma de decisiones, puedan participar y hacer un lado ese México de diferencias y clasismo. En la plataforma política de Acción Nacional tienen que estar plasmado aquello que queremos para nuestras comunidades indígenas, su crecimiento, su desarrollo, ese orgullo. Finalmente, les pidió inscribirse a la plataforma del Frente Amplio por México e invitar a las comunidades indígenas.

DIPUTADO JORGE ROMERO; URGE IMPLEMENTAR MEDIDAS QUE DEN UN RESPIRO A LOS BOLSILLOS DE LAS FAMILIAS MEXICANAS

El coordinador de las y los diputados del PAN, Jorge Romero Herrera, señaló que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, publicada esta semana por el Inegi, evidencia que, a pesar de la recuperación del ingreso a los niveles prepandemia, ese mismo recurso hoy a las familias les alcanza para menos, ante las alzas de precios. Se observa un incremento de gasto en algo tan básico e indispensable como es la alimentación. Urge implementar medidas que den un respiro a los bolsillos de las familias mexicanas. Mencionó que debido al histórico incremento en precios y a que el día de hoy las familias mexicanas se ven obligadas a destinar una mayor parte de sus recursos a otras cosas en las que antes no tenían que gastar, de poco sirve que el ingreso de los hogares haya alcanzado niveles prepandemia. Podrá haberse recuperado el ingreso, pero eso no significa que México tenga el mismo poder adquisitivo para comprar las mismas cosas que en 2020. En el PAN lo sabemos, y por ello seguiremos proponiendo acciones que permitan devolver la prosperidad a nuestro país. Precisó que el Inegi reveló que el gasto en sectores como la educación, esparcimiento y vestimenta ha tenido disminuciones sustanciales, mientras que el gasto en salud aumentó en 30.9 por ciento. Lo cual, significa que las familias mexicanas están viéndose obligadas a sacrificar su gasto en otros rubros para satisfacer sus necesidades de salud, misma que ha sido terriblemente descuidada por este gobierno. Ante esta situación, Acción Nacional seguirá insistiendo en traer de vuelta el Seguro Popular para garantizar atención médica de calidad, gratuita y con un abasto garantizado de medicamentos para todas y todos.

ANDRIY YERMAK; CONFIRMA EL INICIO DE CONVERSACIONES EN ARABIA SAUDÍ PARA UNA PAZ JUSTA

El portavoz del presidente Volodímir Zelenski, Andriy Yermak, dijo que Ucrania confirmó el inicio de conversaciones en Arabia Saudí en agosto, con intervención de representantes internacionales, que según Kiev están destinadas a restablecer una paz justa de acuerdo a la fórmula ucraniana. La fórmula de paz de Ucrania contiene diez puntos fundamentales, que además de garantizar la paz para Ucrania crearán mecanismos para contrarrestar conflictos futuros. En ellas, se muestra convencido de que el plan de paz ucraniano debe tomarse como base, para añadir que tratamos de tener en cuenta opiniones y posiciones que no contradigan la Carta de la ONU.

