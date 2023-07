El 70% de los contratos que obtuvieron las empresas de la senadora Xóchitl Gálvez los consiguió con desarrolladores de la alcaldía Miguel Hidalgo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El mandatario retomó en su conferencia diaria el tema de la aspirante presidencial de la oposición, luego de que ésta presentara ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en su contra por la revelación de información financiera de sus compañías.

“Ni modo que si uno sabe que hay un posible delito, se quede uno callado. Ahora que está presentado la denuncia, que las autoridades investiguen”, retó López Obrador.

Dijo que algo que olvidó cuando dio a conocer los datos fiscales y bancarios de las empresas de la senadora panista, es que 70% de los contratos fueron de desarrolladores en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Sin puntualizar si estos contratos los consiguió cuando Gálvez fue alcaldesa de ese territorio, el presidente únicamente recordó el pasó de la panista por ese cargo.

“Yo solo di a conocer que la señora tiene contratos por nueve años por mil 500 millones de pesos y 70% de los contratos los recibió de empresas desarrolladores de Miguel Hidalgo.

“O sea que es una empresa (la de Gálvez) de una delegación, no es de una ciudad o de todo el país. Ahora que me demanda, que la autoridad investigue, pero de una vez les mando decir que a mí me llega información de todos, no es oficial, yo ni sabía que tenía empresas, es hasta que me llegó ese documento. Lo comento para que se sepa”, expresó el mandatario.

Insistió en que esa información que ventiló se la envío al empresario Claudio X. González para que a través de la organización Mexicanos Contra la Corrupción investigaran la veracidad de los datos “¿y qué paso?, que ahora los abogados de Claudio X. González son ahora los que están asesorando a la señora”.

“Yo les mandé la información para que investigaran y ahora resulta que están asesorando a la señora Xóchitl; es como el mundo al revés.

“Si me piden información, yo estoy disponible para mandar por escrito y ampliar la información de este tema”, agregó el presidente.

López Obrador calculó que de los mil 500 millones, que según los datos que reveló obtuvieron de ganancia las empresas de la panista, mil serían solo de constructoras radicadas en la Miguel Hidalgo, “donde casualmente ella fue jefa delegacional, pero ya son las autoridades las que tienen que investigar si ha algo indebido, tráfico de influencias, si hay corrupción”.

Reconoció que no sabe si lo que expresó este viernes le vaya a ocasionar una sanción de parte del Tribunal Electoral, aunque consideró que lo dicho no tiene nada que ver con lo electoral, pues se está hablando de una denuncia por el supuesto delito de tráfico de influencias y corrupción.

LDAV