El vencedor danés del Tour de Francia 2023, Jonas Vingegaard, fue recibido como un héroe ayer en su país, en una celebración que reunió a decenas de miles de aficionados.

“¡Vingegaard!, ¡Vingegaard!, ¡Vingegaard!”, coreó la masa de fans, reunida en la plaza frente al ayuntamiento de Copenhague.

Por esta segunda victoria, el vencedor del Tour de Francia 2023, tuvo derecho, como el año pasado, a los honores del balcón del ayuntamiento, lugar de grandes celebraciones del deporte danés.

“Todavía es difícil creer que he ganado el Tour de Francia dos veces consecutivas”, declaró el campeón de 26 años ante el público, muchos de ellos vestidos de colores blanco y rojo, colores de la bandera danesa.

“Si alguien me lo hubiera dicho hace cinco años, no creo que me lo hubiera creído, sé que no me lo habría creído”, añadió.

El maillot amarillo, originario del pequeño pueblo de Hillerslev, es el primer danés que gana la emblemática ronda desde Bjarne Riis, en 1996, quien reconoció al final de su carrera que se había dopado.

Como el año pasado, volvió a imponerse con solvencia a su rival esloveno Tadej Pogacar.

“Soy una de tus mayores fans y no soy la única. Sobre todo, te has ganado el corazón de todos los daneses y estamos muy orgullosos de ti”, celebró Mette Frederiksen, primera ministra danesa durante su discurso.

DATOS

En un país de cerca de 5,8 millones de habitantes, más de un millón de personas vio la última etapa de la Grande Boucle, según la emisora TV2, que registró un pico de 1,2 millón de espectadores durante el último tramo en los Campos Elíseos.

