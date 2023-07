Tal parece ser que el destino le ha sonreído nuevamente a James Rodríguez, luego de haber rescindido su contrato con el Olimpiakos de Grecia y tras varios rumores que lo colocaban de vuelta en Colombia, el jugador ganador de la Bota de Oro en el Mundial de 2014, aterrizará en el futbol brasileño.

De acuerdo con información publicada por los periodistas Fabrizio Romano y Venê Casagrande, el jugador colombiano habría llegado a un acuerdo de palabra con los directivos del São Paulo y ya estaría viajando rumbo a Brasil para cerrar los detalles de su contratación.

La llegada de James Rodríguez al equipo brasileño no tendría ningún costo, ya que el nacido en Cúcuta tendría el pase en su poder, por lo que tiene la facultad de negociar con cuanto equipo se le antoje, en su momento se hablaba que podría regresar a la Liga Colombiana.

El equipo que actualmente se encuentra en la sexta posición del Brasileirão con 25 unidades, muy lejos del líder, Botafogo que actualmente acumula 40 puntos y que se perfila como el favorito para llevarse el campeonato.

Además del campeonato local, James Rodríguez también disputará la Copa Sudamericana, esto debido a que el equipo brasileño avanzó a la ronda de octavos de final y el próximo 3 de agosto estaría disputando el duelo de ida frente a San Lorenzo, se espera que el jugador pueda estar disponible para este encuentro, pero en caso de no ser así, su debut sería contra Atlético Mineiro.

Pasando por equipos como Real Madrid, Oporto, Mónaco, Bayer Múnich y Everton, el jugador colombiano oficialmente le dice adiós al futbol europeo y regresa al continente americano para recuperar el nivel que le vimos en algún momento y que lo catapultó como promesa mundial.

James Rodriguez, on his way to Brazil as he will sign as new São Paulo player on free transfer ⚪️🔴⚫️ #SaoPaulo

Verbal agreement reached, final details to be fixed and then deal official.

Here we go 🇨🇴 pic.twitter.com/5QzUxWxQXK

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2023