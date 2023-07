El tema del medio ambiente no solo respecta a lo que hacen las empresas y gobiernos del mundo, también sobre las actividades que hacen o dejan de hacer los pobladores del planeta, sabiendo de esto y buscando poner su granito de arena, el Comité Olímpico Internacional (COI) tomó la decisión de elaborar las medallas de Tokio 2020 de una manera distinta.

Retomando una iniciativa aplicada desde Río de Janeiro 2016, las medallas que fueron entregadas a todos los deportistas que participaron en la máxima justa deportiva en el mundo fueron elaboradas a partir de los famosos materiales preciosos y piezas recolectadas de aparatos tecnológicos.

Mediante una campaña llamada “Proyecto Medalla Tokio 2020”, aplicada dos años antes de los Juegos Olímpicos, miles de ciudadanos nipones formaron parte de una impresionante campaña de reciclaje de diversos aparatos electrónicos. Celulares, equipos de oficina y para el hogar fueron donados por todos los ciudadanos.

¿El objetivo? Poder extraer todo el metal necesario y útil para la elaboración de las medallas de la justa olímpica, cuyo diseño estuvo pensado en reflejar la energía de los atletas y de todos los aficionados que acudían a apoyarlos, después tomo como significado la situación mundial que se estaba viviendo a causa de la pandemia.

Mediante el apoyo de alrededor de 1300 escuelas y 2100 tiendas de electrónica en Japón, fue que se pudieron establecer los puntos de recaudación para que los habitantes pudieran ir a depositar todos los aparatos que fueron víctimas de la “muerte programada” y así, se les pudiera dar un buen uso.

Durante esos dos años, se habrían colectado al rededor de 78,985 toneladas de basura electrónica, dentro de esas cantidades de basura se recolectaron 621 millones de teléfonos móviles que ya no eran contemplados por sus usuarios, otros aparatos que tuvieron bastante presencia fueron las cámaras de video, consolas de videojuego y computadoras.

Todos estos aparatos fueron desmontados, se les extrajo el material necesario y lo demás fue enviado a plantas de reciclaje, al final se pudieron recolectar 30.3 kg de oro, 4.100 kg de plata y 2.700 kg de bronce para la elaboración de las medallas para Tokio 2020.

