“¡Qué casualidad!”, respondió Xóchitl Gálvez a la denuncia presentada por Gilberto Lozano, líder del movimiento FRENA, ante la Fiscalía General de la República (FGR) en su contra por presuntos daños al patrimonio de la nación.

“Nunca me he robado un peso, qué casualidad que cinco años después de que salgo de delegada y levanto a la mano me denuncian. ¡Qué casualidad! no le parece raro que el delegado Víctor Hugo Romo, que me sucedió y no me encontró nada en mi cuenta pública. No tengo una sola observación de la contraloría”, aseguró.

Desde Hidalgo, cuestionada sobre su patrimonio, la senadora dijo que no tiene millones, “el presidente confunde”, señaló que no tiene nada qué ocultar.

“Mi declaración patrimonial, lo que quieran, yo se las hago pública, yo les digo cuánto tengo, no tengo millones”.

Y señaló que tiene una casa de sus abuelos en Tepatepec, Hidalgo “que son cuatro cuartos de adobe con techo de teja que es la misma de hace 70 años, tengo una casa aquí en el C. Doria que compré a crédito en el 2004, salió un crédito bancario, la acabé de liquidar hace como 5 años, fue un crédito a 15 años. Tengo una casa en la colonia Reforma Social que vale 9 millones 700 mil pesos, eso es todo lo que tengo”, además de su empresa.

LDAV