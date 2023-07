Al señalar que llegará el momento en que haga sus planteamientos en materia de seguridad, Xóchitl Gálvez adelantó que tiene los ovarios para enfrentar al presidente y al crimen organizado.

“Lo que sí les puedo decir es que a esta mujer no le tiembla la mano, esta mujer tiene unos ovarios del tamaño del mundo para enfrentar al presidente y al crimen organizado”, declaró.

La aspirante a construir el Frente Amplio por México, reiteró que no necesita que ningún hombre la lleve de la mano porque ella es autónoma, Xóchitl Gálvez aclaró que “Fox no me hizo, me hice yo sola”.

Dijo que al ex presidente lo quiere y lo respeta. “Claro que le tengo un agradecimiento al ex presidente Vicente Fox, pero lo que diga él, no es lo que digo yo”, sentenció.

Desde Puebla, Xóchitl Gálvez dijo que el tema del crimen organizado es muy peligroso y que este ya se apoderó de la extorsión a pequeños comerciantes, ante lo cual dijo que ella no tendrá una política de abrazos.

“Los gobiernos estatales tienen que dejar de dar pretextos y ponerse a capacitar a su policía y ponerse a pagarles como lo está haciendo Vila en Yucatán y darles vivienda y darles becas como los tiene Riquelme en Coahuila”.