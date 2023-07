Los más asiduos fans de Barbie se dieron cita los primeros días vestidos de rosa y con looks extravagantes para presenciar la adaptación de acción real de la muñeca más famosa de la historia.

Sin embargo, para el domingo los rosas neones ya no fueron el principal color en el desfile en las salas de cine, pues apenas unos cuantos lo portaban, pero ello no significó que la película no tuviera gran cantidad de personas aún queriendo verla.

De las 16 proyecciones que un cine programó al norte de la CDMX, desde medio día había boletos comprados inclusive para las funciones de las 22:00 pero cabe destacar que las entradas ya no lucían agotadas como en los primeros días.

El tema de la compra de entradas ha sido también objeto de glamour, pues la cadena de cines más importante ha personalizado su portal para comprarlas, lo que según un empleado de la taquilla ha hecho que muchas personas compren de forma digital.

Un gran atractivo han sido los souvenires que las cadenas han sacado, sin embargo, durante el fin de semana se denunció que los vasos se agotaron de manera inmediata el día de lanzamiento de la cinta en las salas.

“Fueron las palomitas más caras de mi vida”, aseguró una chica que compró este producto de edición especial que vienen en una palomera que simula ser el empaque de una Barbie.

“Quise comprar un vaso pero ya no había y tenía como una hora que había abierto el cine, solo alcancé las palomitas que me costaron 200 pesos, creía que la palomera era de plástico pero es de cartón, sí creo que son muy caras pero me gusta mucho Barbie, es mi infancia, no podía quedarme sin algo de la película”, destacó.

Ante esta demanda, en redes se ha viralizado que en Mercado Libre y Marketplace de Facebook se revenden estos productos en precios que rebasan los mil pesos.

“Me la imaginaba muy diferente, desde que leí de qué iba a tratar la película me llamó la atención pero creo que deja de lado que Barbie es una muñeca hecha para niñas y el mensaje está más enfocado en adultos, no creo que las niñas vayan a entender a la primera la trama”, dijo por su parte Tania Hernández, quien vio la cinta el fin de semana.

UN ÉXITO SIN IGUAL

Todo lo anterior hizo para la industria cinematográfica un gran fin de semana, pues el fenómeno llamado Barbenheimer conquistó los números en la taquilla de todo el mundo.

Debido a la intensa campaña de marketing, Barbie: La Película, significó el mejor lanzamiento del año en la taquilla de América del Norte, aunado a ello la cinta Oppenheimer de Christopher Nolan también sumó números importantes, destacó la firma especializada Comscore.

Las dos producciones podrían permitir a los cines de Estados Unidos y Canadá sumar en un fin de semana sus mejores ingresos desde la pandemia del Covid-19, que asestó un duro golpe a las salas de cine, destacaron medios estadounidenses especializados.

Mientras Barbie facturó 155 millones de dólares en ingresos el fin de semana, la cinta Oppenheimer vendió boletos por 80.5 millones de dólares.

Impulsada por una ola de marketing rosa del grupo de juguetes Mattel, que lanzó la primera muñeca Barbie en 1959, y los estudios Warner Bros., socios de producción, la comedia de Greta Gerwig comenzó mejor con su lanzamiento que la popular Super Mario, inspirada en el famoso personaje del videojuego, la cual ingresó 146 millones de dólares a principios de abril y que ostentaba, hasta el momento, el título de la más taquillera del 2023.

En un relato pop e irónico, en el cual el color rosado y las lentejuelas se toman al pie de la letra, se le pide a Barbie, interpretada por Margot Robbie que cambia sus tacones por sandalias Birkenstock para dejar su mundo perfecto de Barbie Land y sumergirse en el mundo real. Ryan Gosling interpreta al personaje masculino del muñeco Ken.

Según medios de la industria, se trata del mejor lanzamiento en cines norteamericanos para una película dirigida por una mujer, por delante de Mujer Maravilla de Patty Jenkins y Capitana Marvel, codirigida por Anna Boden y Ryan Fleck.

Por su lado, Oppenheimer, una película biográfica sobre el físico estadounidense que inició la bomba atómica, también tuvo un muy buen comienzo para una película de tres horas, con 80.5 millones de dólares recaudados en taquilla, según Comscore.

LEG