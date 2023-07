La plataforma de streaming, Netflix, sorprendió a los fans de One Piece tras el lanzamiento de un nuevo avance de la serie live-action basada en el manga creado por Eiichirō Oda.

Este viernes a través de las cuentas oficiales del Gigante Rojo se liberó el segundo tráiler de la serie live action que estará basada en el famoso anime de One Piece.

Después de que hace un par de días Netflix nos diera en “cucharadas pequeñas” el primer adelanto de como se verá Monkey D. Luffy en “carne y hueso” tras adquirir los poderes que le ayudarán tras enfrentarse a temibles “bestias” y, piratas de verdad en su búsqueda por el preciado tesoro, en este nuevo adelantó la plataforma de streaming demuestra que quiere ser realmente fiel al material original.

En el video de 2:54 que vine acompañado de la frase “Bienvenidos a la era Pirata”, nos deja un mejor vistazo a la ejecución de Gold Roger que dio pie a todo, la promesa de Zoro tras luchar contra Mihawk, el poder de Buggy , la gatling gun de Luffy y hasta Arlong Park y sus compañeros Gyojin, mitad pez mitad hombres.

Quiénes serán los encargados en esta primera temporada que se estrena el próximo 31 de agosto de acompañar a Luffy en las peripecias a las que se enfrentará en su afán de convertirse en el Rey de los Piratas.

Por ello que , tal y como lo vimos en el primer avance reclutará a sus primeros compañeros (nakamas), Zoro, Sanji, Usopp y Nami, quienes serán estos Sombreros de Paja originales.

En tanto que, si eres fan de anime y aún no le das un vistazo al nuevo tráiler, a continuación te dejamos el video para ir calentando motores a unos días de su estreno.

Welcome to the Great Pirate Era.

The legendary quest to discover the ONE PIECE sets sail August 31 pic.twitter.com/iwTZutjJaS

— Netflix (@netflix) July 22, 2023