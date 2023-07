Aquí te compartimos cuáles fueron los duetos más importantes en la carrera del cantante estadounidense Tony Bennett , quien falleció este viernes.

Este viernes se dio a conocer el fallecimiento del legendario cantante neoyorquino Tony Bennett a los 96 años de edad y, con el fin de rendirle tributo a su amplia trayectoria , te diremos cuáles fueron los duetos más importantes que realizó durante su carrera.

Anthony Dominick Benedetto como era su nombre de nacimiento logró construir una carrera de casi 85 años y durante este tiempo realizó 61 álbumes de estudio, 11 discos en vivo, 33 recopilaciones y 3 video álbumes.

Además, grabó duetos con grandes estrellas como Lady Gaga, Amy Winehouse,Mariah Carrey, Frank Sinatra, Stevie Wonder y John Legend e incluso también considero el talento latino , ya que colaboró con cantantes como: Juanes, Gloria Estefan, Juan Luis Guerra, Romeo Santos, Vicente Fernández y Thalía.

Sin embargo de este listado, la intérprete de ‘Poker Face’ fue con quien más duetos grabó, dentro de ellos destacan en las canciones: The Lady is a Tramp’,‘I’ve Got You Under My Skin’, y ‘Night and Day’, de este último fue con el que Tony “cerró” su carrera artística tras ser diagnosticado con Alzheimer.

Thalía

Con la intérprete de ‘María la del Barrio” en 2012 Tony colaboró en el tema “The Way You Look Tonight”, el cual se incluyó en el material Viva Duets, el cual recopiló varios duetos de sus más grandes éxitos.

Vicente Fernández

Los artistas unieron sus voces en el tema Regresa a mí o Return to Me, canción incluida en el disco que Tony lanzó en 2012.

En el video musical que llegó junto con el tema se pueden apreciar tomas del paisaje de un pueblito mexicano, el ganado que tenía el lugar y la forma en la que Vicente Fernández recibió a Tony Bennett en tierras aztecas.

Juan Luis Guerra

Junto al cantante dominicano, interpretó ‘Just In Time David Letterman’, canción que pertenece al tercer álbum de duetos cantado en español del estadounidense.

Gloria Estefan

Otra de las cantantes latinoamericanas que cantó a lado de Tony Bennett fue la cubana Gloria María Milagrosa Fajardo García, mejor conocida como Gloria Estefan.

Juntos interpretaron la canción “Who Can I Turn To”.

Romeo Santos

Anthony Santos, ​ conocido artísticamente como Romeo Santos ,colaboró con Bennett en el tema “Rags to Riches”

Mientras que Chayanne en “The Best Is Come Tonight”; Marc Anthony con “For Once In My Life”; Franco De Vita en “The Good Life”; Ricardo Arjona para el tema “I Wanna Be Around” y Miguel Bosé en “Don’t Get Around Much Anymore”.

