El presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que inaugurará una nueva sección para informar sobre lo que el Instituto Nacional Electoral (INE) le prohibió, tras una queja de la senadora Xóchitl Gálvez y el PRD. Como ya no puedo hablar mucho porque me cepillan los del INE, los del Tribunal Electoral, voy a tener una sección nueva, que se va a llamar, a ver si me ayudan con el nombre, estoy proponiendo que se llame “No lo digo yo”, y nada más lo ponemos aquí, sobre lo que dicen para que la gente tenga información, porque también sucede, sería importante. Van a ver que hay muchos mexicanos, que no tienen acceso a los medios o a la información, porque no cuentan con los medios, pues aparte de que la información es selectiva, se da a conocer lo que les conviene, hay muchas cosas que se ocultan, por eso es bueno que aquí se transmitan noticias importantes hará que la gente se informe más, a lo mejor. Acusó que su gobierno enfrenta una guerra sucia por parte de los medios de comunicación e incluso, agregó, algunos de estos son financiados por Estados Unidos. Advertir que es una pequeña muestra porque la inmensa mayoría de los medios de información, que en realidad son medios de manipulación, están abiertamente en contra de nosotros, es una guerra sucia, de todos los medios de información con honrosas excepciones. Son todos: cadenas de radio completas, la mayoría de los periódicos, los analistas y comentaristas de la televisión, manejo de bots en las redes sociales, la utilización de millones de pesos de procedencia ilegal, incluido dinero del Gobierno de Estados Unidos, para atacar al Gobierno que represento. Es una guerra mediática, antes los golpes de Estado los preparaban con guerras mediáticas y los justificaban con guerras mediáticas, el caso de México más triste y representativo fue lo que le hicieron a Francisco I. Madero con todos los medios en contra, ridiculizándolo, tratándolo de loco, de espiritista.

DIPUTADO IGNACIO MIER; EL 60 POR CIENTO DE LAS DECISIONES POLÍTICAS DEPENDEN DE UNA SOCIEDAD ORGANIZADA

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, durante el foro “Ciudadanía por una Cultura de la Paz” organizado por la asociación civil Colectivo Ciudadano, mencionó que el 60 por ciento de las decisiones políticas dependen de una sociedad organizada. La educación debe ser una herramienta que ayude a construir una sociedad igualitaria y justa por el bien del estado de Puebla. Mier Velazco mencionó que la política es la vía correcta para construir y concretar sueños de familias poblanas que aún no cuentan con acceso a cosas indispensables; enfatizó que la sociedad es la que tiene el poder de lograr un cambio en la forma de ejercer política, ya que con el voto elegido se define el futuro de próximas generaciones. Al mismo foro acudió la presidenta de la asociación civil Colectivo Ciudadano, Luz María Cabrera Montaño, la cual dijo que la paz debe formarse desde casa, ya que la educación es el futuro de las próximas generaciones y como consecuencia se podría vivir en entornos libres de violencia hacia mujeres, niñas y niños. Esta asociación promueve valores y comportamientos para el respeto en sociedad como la libertad; seguridad y el diálogo para vivir en una Puebla en paz, afirmó la comisionada de equidad de género del Instituto Mexicano para la Transformación de la Vida Pública, Ana Laura Romero Sierra. El 60 por ciento de las decisiones políticas dependen de una sociedad organizada y pensante en el futuro, se debe involucrar a la población en este tipo de foros para opinar y tener un compromiso para generar una entidad en la que se pueda caminar con tranquilidad.

SENADOR EDUARDO RAMÍREZ; INVITA A JÓVENES A PONERSE EN LOS ZAPATOS DE QUIENES NO TIENEN OPORTUNIDADES

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez, inauguró el Parlamento Juvenil con la Escuela de Derecho de Posgrado y Prácticas Jurídicas de Morelos, con el fin de proporcionar a los jóvenes de Morelos herramientas, conocimientos y experiencia sobre los aspectos de la actividad legislativa que se realiza en el Senado. Dijo que si podemos sentir nos podemos poner en los zapatos de los demás, si podemos sentir, podemos transformar la vida de quienes todavía no han podido dar ese salto a mejores condiciones de vida. El líder de la bancada de Morena recomendó a los muchachos que sean como Emiliano Zapata y que se atrevan a sentir, pensar y actuar, porque está en sus manos cambiar el presente de México. En este Senado han estado presidentes de la república, han estado héroes y estoy cierto que las nuevas generaciones tienen su cita con el presente. Atrévanse a sentir, pensar y actuar. Eduardo Ramírez pidió a los senadores universitarios que aprovechen este ejercicio para expresarse, para que broten sus ideas, pero, sobre todo, que permitan que afloren sus sentimientos, porque lo más importante en la vida de un parlamento, es el sentimiento. Yo los invito, a que ustedes sientan, después razonen y luego accionen, porque el sentimiento llegó a un gran morelense, a un gran destacado mexicano y a un gran héroe internacional como lo fue Don Emiliano Zapata. Resaltó que la juventud se debe involucrar en la formulación de propuestas para resolver los problemas sociales y diseñar políticas públicas, pues desempeñan un papel muy importante en la vida pública.

RICARDO MONREAL; NO VE PISO PAREJO EN EL PROCESO INTERNO

El ex coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, insistió a la dirigencia de Morena que debería ser más fuerte la intervención del partido para que no dejara dudas de que habrá equidad y piso parejo, ante la cantidad de espectaculares que hay de varios aspirantes. Reprochó que no ha visto que retiren un sólo anuncio. Añadió que pareciera que hay favoritismo dentro del Movimiento de Regeneración Nacional debido a la cantidad de publicidad que ha visto sobre algunos de sus colegas. Voy a seguir caminando porque ese fue el compromiso que firmé y lo voy a honrar. Indicó que no hará ninguna denuncia que pueda afectar el periodo que atraviesa esta fórmula política, ya que es más fuerte su sentido por la unidad que su intención de dividir. Aseguró que no se han bajado los espectaculares que se colocaron en diversas entidades, pese a que el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no se hiciera este tipo de promoción. He contabilizado más de mil espectaculares. Dijo tener dudas de que esta publicidad ha sido pagada por amigos o personas afines a los aspirantes a la Coordinación y aseguró que para Morena sería muy sencillo determinar quién hizo la contratación de estos espacios.

CLAUDIA SHEINBAUM; LLAMÓ A LOS JÓVENES A RECORDAR EL INTENTO DE DESAFUERO EN CONTRA DE LÓPEZ OBRADOR CUANDO ERA JEFE DE GOBIERNO DEL ENTONCES DF

Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, en San Luis Potosí llamó a los jóvenes a recordar el intento de desafuero en contra del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando este era jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal entre 2004 y 2005. Que no se olvide que quisieron desaforar al presidente de la República a la mala, que no se olviden las luchas estudiantiles, que no se olvide la masacre de 1968 a los estudiantes. La política apuntó al ex presidente Vicente Fox de haber inventado un delito contra Obrador y criticó también al ex mandatario Felipe Calderón. Fox era el presidente entonces y él le inventó al presidente un delito y lo desaforó. Después de que se consumó el fraude llegó a la presidencia un innombrable: Felipe Calderón. Sheinbaum destacó que el presidente Lopez Obrador cumple cada una de sus promesas, destacó los programas sociales lanzados en su administración y cuestionó a los simpatizantes sobre si querían que continúe la Cuarta Transformación o que se cancelen estos programas.

XÓCHITL GALVEZ; PIDE POSPONER MARCHA A LA ORGANIZACIÓN “LEY Y DEMOCRACIA”

La senadora Xóchitl Gálvez pidió a la organización “Ley y Democracia” que había convocado a una movilización el próximo domingo, posponer este activismo convocado en su defensa frente a los ataques que en su contra endereza el presidente Andrés Manuel López Obrador para no ser utilizado en su contra. No es el momento ahorita, no lo vayan a tomar como un acto anticipado de campaña, no lo vayan a tomar para infiltrar gente que quiera reventar la protesta, mejor déjenme recorrer el país para recolectar las firmas. La senadora se reunió con ciudadanos y con empresarios. A estos últimos les pidió no tener miedo al presidente y defender el secreto bancario y el Código Fiscal, las leyes y las instituciones, pues el mandatario no lo ha hecho y reveló información reservada por ley sobre los clientes de sus empresas. Ante integrantes de la sociedad civil se defendió de los ataques presidenciales, claro que tengo contratos, a huevo, pues si soy una empresa, pero no son ilegales. A sus seguidores les pidió valorar que el país tiene una oportunidad que no se volverá a presentar en varias décadas con el nearshoring y por eso se requiere estado de derecho, inversión en energías limpias, infraestructura, educación, y seguridad.

MARCELO EBRARD; ESTOY DISPUESTO A DEBATIR CON XÓCHITL GÁLVEZ

El aspirante a la presidencia, Marcelo Ebrard, afirmó que si la senadora Xóchitl Gálvez es elegida como la candidata presidencial de la oposición, estaría dispuesto a debatir con ella. Con Xóchitl, si ella resulta ser la candidata del Frente que representa, que yo veo que es mucho reinstalar o defender políticas de antaño, pues vamos a debatir, claro que sí, con respeto, considerando que es una dama. El aspirante presidencial de Morena reiteró la invitación a Claudia Sheinbaum para debatir con él, pese a que la exjefa de Gobierno se ha rehusado a hacerlo. Marcelo Ebrard subrayó que en caso de debatir con Sheinbaum o con Gálvez lo haría con respeto, pero firme. No pretendo hacer, y nunca he hecho yo, debates destructivos. Sobre las críticas que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, lanzó a su plan de seguridad, Ebrard le respondió que no necesita ayudar a Sheinbaum, quien también recorre el país como aspirante a la candidatura presidencial de Morena. Lo de Layda, yo creo que Claudia no necesita ayudantes. Honestamente, si hay un tema respecto al Plan Ángel, habrá que debatirlo, que presente su propuesta. Agregó que Claudia Sheinbaum debería aceptar hablar sobre sus planes para mejorar la seguridad y otros problemas del país. Tenemos que debatir todos los días, no te puedes negar a debatir, hay que tener la disposición de defender las ideas propias.

ADÁN AUGUSTO LOPEZ; SE DEBE GARANTIZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN YUCATÁN PARA LOGRAR LA TRANSFORMACIÓN

El aspirante a la Coordinación Nacional para la Defensa de la Cuarta Transformación, Adán Augusto López Hernández, destacó la importancia de garantizar la igualdad de oportunidades para todos los residentes de Yucatán, con el fin de lograr la transformación. López Hernández hizo hincapié en el valor fundamental que los adultos mayores representan para este movimiento, dado que han desempeñado un papel crucial en la implementación de transformaciones en el país. Reafirmó que, sin importar quién ocupe el cargo, la pensión para los adultos mayores es un derecho consagrado en la constitución y se mantendrá vigente. Explicó que a partir de enero del próximo año, esta prestación se incrementará en un 25%, alcanzando la suma de 6 mil pesos. Venga quien venga la pensión universal se queda porque es una obligación constitucional. Y además les tengo una noticia, a partir de enero del próximo año la pensión universal va a aumentar 25%, a partir de enero será de 6 mil pesos. Como dicen en Yucatán en mi pueblo Tabasco, tengan para que aprendan, este es un presidente que le cumple al pueblo. Asimismo, señaló que Yucatán es uno de los estados más desafiantes para el movimiento dirigido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, especialmente en las zonas de Mérida, pues reconoció que existe una gran disparidad entre la ciudad y los municipios, por lo que es necesario transformar este modelo y priorizar el desarrollo equitativo para todos los pueblos y municipios.

SILVANO AUREOLES; MÉXICO ES MÁS QUE UN PARTIDO O QUE UN SOLO HOMBRE

Silvano Aureoles Conejo, señalo que México se encuentra en el momento de decidir si continúa con la destrucción de nuestras fortalezas e instituciones o si las rescata, nos encontramos ante de una de las crisis de la vida pública más grandes que ha tenido el país, prácticamente no hay un sector que no haya sufrido un tiempo difícil durante los últimos 5 años. Silvano Aureoles Conejo sostuvo una gran charla con liderazgos representativos de la sociedad civil en Monterrey, Nuevo León. Ahí dejó muy en claro de que hay muchas y muchos políticos que piensan que los gobiernos o los partidos deben tener el monopolio de lo público, que la sociedad solamente existe el día de las elecciones para votar representantes y deben dejar que las y los políticos se encarguen el resto del año, nada más falso que eso, este México no se puede construir sin la ayuda de todas y todos ustedes, porque muy a pesar de lo que algunos pretenden, esta nación es más que un partido o que un solo hombre. Silvano Aureoles es un creyente de que para recuperar el rumbo, se deben hacer de lado las diferencias más particulares y sumarnos a un esfuerzo que coincide en que queremos un México en paz, un México fuerte y un México próspero.

SENADORA OLGA SÁNCHEZ CORDERO; DEMANDAN UNA LEY GENERAL DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS QUE FOMENTE LA PAZ

La senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la Comisión de Justicia, indico que con el propósito de escuchar propuestas, experiencias y recomendaciones, para elaborar una nueva Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, senadores, magistrados, funcionarios y expertos analizaron diversas acciones para tener un instrumento legislativo eficaz y constructivo, el cual genere acuerdos y una cultura que promueva la paz. La legisladora expresó que la nueva ley en la materia se debe construir con todas las voces, por lo que se comprometió a trabajar de la mano con todas las fuerzas políticas y con la Cámara de Diputados para generar un producto que atienda las necesidades de la población y que responda al progreso de México. Sánchez Cordero mencionó que es muy importante que en los procesos legislativos participe activamente la ciudadanía e instituciones; debemos escuchar todas las voces y a los destinatarios de las normas. Esto, no sólo para legitimar las leyes, sino también para generar legislaciones viables, adecuadas, empáticas que den respuesta a todos los sectores de este país. Para ello, se debe cuidar que esta nueva legislación fomente la cultura de la paz y que las controversias que resuelvan a través de la construcción de acuerdos entre los involucrados entre los que se privilegie, la voluntad la cooperación, el dialogo y así devolver a la sociedad el derecho de resolver por ellos mismos sus conflictos.

SENADORAS GEOVANNA BAÑUELOS, CORA PINEDO ALONSO, MARTHA MÁRQUEZ Y EL SENADOR JOEL PADILLA; PRESENTAN INICIATIVA PARA EVITAR DOBLE CONGRESO EN 2024

Las senadoras Geovanna Bañuelos, Cora Pinedo Alonso, Martha Márquez y el senador Joel Padilla propusieron modificar la Constitución para establecer que el periodo de los senadores y diputados de la LXV Legislatura concluirán su mandato el 31 de agosto y los nuevos legisladores asumirán el 1 de septiembre. En una iniciativa presentada a la Comisión Permanente, los legisladores del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) buscan especificar en la Carta Magna que en el caso de la Cámara de Senadores, el periodo de las legislaturas del LXIV y LXV será del 1o. de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2024. Y en el caso de los Diputados federales, relativo a la LXV Legislatura, su periodo comprenderá del 1o. de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2024, de conformidad con los principios de certeza y seguridad jurídica. Asimismo, se establece que los legisladores que sean electos en el Proceso Electoral Federal de 2024 para la renovación de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, asumirán el cargo el 1o de septiembre de 2024. Y que la fecha de inicio de la LXVI Legislatura será el 1o de septiembre de 2024 y no el 1ro de agosto como está actualmente en la legislación. Geovanna Bañuelos señaló que con la aprobación de la Reforma Político-Electoral de 2014, México dio un paso importante hacia la consolidación de una democracia más inclusiva y equitativa.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA; FRENA INTERÉS DE EBRARD POR DEBATIR CON ASPIRANTES OPOSITORES

Miguel Ángel Mancera, coordinador de la bancada del PRD en el Senado de la República y también aspirante presidencial del Frente Amplio por México, puso freno a los comentarios de Marcelo Ebrard, quien convocó a otros aspirantes, destacando la posibilidad de enfrentarse a la senadora Xóchitl Gálvez, a debatir. El senador Mancera argumentó que, por el momento, no es tiempo de organizar ningún tipo de debates, por lo menos no hasta que sean los tiempos electorales. Puntualizó que él considera que sería muy bueno abrir el debate. Sería muy bueno, solo que hasta ahora no se ha hablado. Primero no podemos hablar de aspiraciones a la Presidencia de la República. Cada quien está en un proceso distinto, cada grupo de personas está en un proceso distinto y los debates que tengan que ver ya con las candidaturas serán cuando venga el tiempo procesal electoral, el tiempo correspondiente. Ahora no. Ahora estamos en un tiempo distinto. En este mismo sentido Mancera Espinosa afirmó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al hacer el análisis de las precampañas, deberá tener la misma lógica que prevaleció en el caso de las llamadas “corcholatas” de Morena, quienes han podido seguir su proceso interno y realizar asambleas informativas por todo el país. Así fue el mismo caso de Morena, tenían un proyecto que venía en este mismo sentido, pero la votación ya no le favoreció a la persona que estaba presentando el proyecto. Por otro lado, aclaró que el bloque opositor no está buscando desaparecer los programas sociales, como algunos simpatizantes de Morena y sus aliados han acusado, derivado de los comentarios hechos por el ex presidente Vicente Fox, quien dijo esperar que si Xóchitl Gálvez llega a la Presidencia, que regrese la pensión de los ex presidente y elimine los programas sociales implementados por López Obrador. Eso no está en ningún planteamiento del Frente.

SENADOR MARIO ZAMORA; APOYO URGENTE A LOS AFECTADOS POR APAGONES EN SINALOA

El Senador Mario Zamora, ante los recientes cortes de energía eléctrica en Sinaloa debido al inicio de la temporada de lluvias, enfatiza en el significativo impacto económico sufrido por las familias afectadas en sus equipos eléctricos. Además, señala que las altas temperaturas y la falta de servicio han reducido la calidad de vida de la población, poniendo en riesgo el cumplimiento de sus derechos fundamentales. El Senador Mario Zamora presenta un punto de acuerdo instando a la CFE a proporcionar un informe detallado sobre los apagones ocurridos en Sinaloa durante junio. Dicho informe debe incluir fechas, lugares, causas y el estado actual del servicio eléctrico en la entidad. Destaca la grave situación del desabasto de energía eléctrica en diversas zonas de México, atribuido al incremento de las temperaturas, lo que ha provocado una sobrecarga en la red eléctrica existente. Alerta sobre las proyecciones de la CONAGUA que indican que el calor persistirá en gran parte del país. Esto ha afectado la productividad de empresas que no cuentan con plantas de luz, teniendo un efecto similar al ocurrido en otros estados como Nuevo León y Coahuila. La falta de infraestructura eléctrica en hospitales es otra preocupación señalada por Zamora, ya que pone en riesgo procesos y tratamientos médicos. Además, con la temporada de ciclones y huracanes acercándose, la red eléctrica está en peligro constante. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reportó que cerca del 50% de las ventas en tienditas se vieron afectadas por los apagones ocasionados por las altas temperaturas en junio. De igual manera, la industria hotelera señaló que la falta de electricidad ha impedido ofrecer servicios de calidad a los visitantes, generando pérdidas económicas. El Senador Zamora exhorta a la CFE, en colaboración con los gobiernos estatales y municipales de Sinaloa, a diseñar e implementar un plan emergente para prevenir y proteger la infraestructura eléctrica del estado durante la temporada de ciclones y huracanes.

ALEJANDRO MORENO; ATAQUES DEL EJECUTIVO PONEN EN RIESGO LA VIDA DE LOS PERIODISTAS Y DAÑAN LA DEMOCRACIA

Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expresó todo su apoyo y solidaridad al periodista Ciro Gómez Leyva, un mexicano serio y profesional, que es blanco de los señalamientos del Poder, por ejercer con libertad su profesión. El líder nacional del tricolor aseguró que los ataques burdos que el jefe del Ejecutivo lanza contra los periodistas que cuestionan su gobierno y a su partido son cada vez más alarmantes. En este sentido, sostuvo que su mensaje provocador de odio, engañoso y tendencioso, promovido con recursos públicos, pone en riesgo la vida de los periodistas y hace un grave daño a la democracia. Hoy, el Presidente de la República acusó a Gómez Leyva de haber protagonizado en 2012 una actitud falsaria e hipócrita y afirmó que algunos medios de comunicación manipularon a la ciudadanía por medio de encuestas. Por ello, el dirigente del Revolucionario Institucional hizo un llamado a la sociedad para defender a México, en el marco de un escenario político nacional que se caracteriza por la polarización, el debilitamiento de los organismos autónomos, la falta de respeto a la Constitución y una anormalidad democrática.

VLADIMIR PUTIN; NO IRÁ A LA CUMBRE DE LOS BRICS EN SUDÁFRICA PARA EVITAR LA ORDEN DE ARRESTO INTERNACIONAL

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, confirmó que su homólogo ruso, Vladímir Putin, no asistirá a la cumbre del grupo de economías emergentes BRICS del próximo agosto, después de meses de polémicas por la orden de arresto internacional que pesa sobre el mandatario de Rusia. Por mutuo acuerdo, el presidente Vladímir Putin de la Federación de Rusia no asistirá a la cumbre, pero el país estará representado por el ministro de Relaciones Exteriores, Sergey Lavrov. Como Estado miembro de la Corte Penal Internacional (CPI), Sudáfrica, que acogerá la cumbre de los BRICS entre el 22 y el 24 de agosto en Johannesburgo, está obligada a cooperar en el arresto de Putin.

