Estamos a menos de 24 horas para que “Oppenheimer”, la nueva cinta de Christopher Nolan, llegue a todas las salas de nuestro país, muchas personas han manifestado las altas expectativas que tienen de ella, esto desde el anuncio de la cinta y todo el elenco que la conforma en 2022.

Sabiendo que tendrá que competir codo a codo con “Barbie” por la taquilla, la crítica ya emitió sus primeras reseñas de este nuevo filme y todo parece ser en que se volverá en una de las favoritas para competir por el Óscar a “Mejor película” en 2024.

En su debut en el sitio especializado en crítica cinematográfica, “Rotten Tomatoes”, “Oppenheimer” inició nada más y nada menos que con un 95% de frescura, algo pocas veces visto en esta página web y que da una clara señal del éxito que puede ser.

Hasta ahora ha recibido un total de 98 reseñas por parte de los profesionales especializados en cine, teniendo un porcentaje mayor al de “Barbie” que en este momento presenta un 90% de frescura, esto le podría dar una pequeña ventaja con los fans a la hora de acudir al cine y presencial el evento denominado por internet como ‘Barbenheimer’.

Aquí algunos de los comentarios emitidos por la crítica respecto a lo que veremos en “Oppenheimer”:

“Es la mejor película de Christopher Nolan hasta el momento, un paso hacia un nuevo nivel para uno de nuestros mejores cineastas y una película que se graba a fuego en tu cerebro.”

“Nolan aprovecha todo el potencial sensorial de la realización de películas, empujando la imagen y el sonido para alcanzar la escala de la historia: líneas inteligentes salpican el guion; todo el proyecto está admirablemente dispuesto a lidiar con asuntos de gran peso a través del cine.”

“Es más impresionante cómo el director ha hecho que una narrativa tan personal se sienta épica, no solo en amplitud visual, sino también en alcance dramático, presentando una historia del pasado que se siente anudada a tantas ansiedades presentes sobre la aniquilación nuclear.”

Recuerda que si deseas vivir una experiencia completa y fiel a lo grabado, Christopher Nolan recomendó a los fans que sí tienen la oportunidad de ver la cinta desde una pantalla IMAX.

The first reviews are in for #Oppenheimer – currently it's Fresh at 96% on the Tomatometer, with 69 reviews: https://t.co/dH774oI5RK pic.twitter.com/rKl2OBmCIC

— Rotten Tomatoes (@RottenTomatoes) July 19, 2023