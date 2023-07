Cuentas pendientes de Salud

La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados emitió un calendario de comparecencias y mesas de trabajo con funcionarios del sector Salud. Y llama la atención que los titulares de la Comisión Coordinadora del Instituto Nacional de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, del Issste y la Cofepris acudirán a comparecer, mientras que el subsecretario Hugo López-Gatell acudirá a una mesa de trabajo. La diferencia es que en las primeras protestarán decir verdad, la segunda es como más de cuates. Pero encima, dentro de la misma comisión ya corre fuerte la versión de que al menos el subsecretario les dará plantón. ¿Será?

La historia juzgará

Diputados del PRD propondrán inscribir con letras doradas en el Muro de Honor de la Cámara de Diputados el nombre de Porfirio Muñoz Ledo como un reconocimiento a su trayectoria. Dicen que los morenistas podrían regatear el reconocimiento por las críticas que hizo a la administración del presidente López Obrador. ¿Será?

Peligran periodistas en México

El gobierno de la llamada Cuarta Transformación ha prometido públicamente que se tomarían medidas más drásticas para proteger la libertad de expresión en México; no obstante, la semana pasada fueron ultimados dos periodistas más en Guerrero, gobernado por Evelyn Salgado, y Nayarit, por Miguel Ángel Navarro, ambos morenistas. En este año, han sido asesinados siete comunicadores y, de acuerdo con organismos como Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19, en lo que va de la actual administración la cifra asciende a 45… ¿En realidad se tomarán medidas serias para detener este problema?¿Será?

¿Y la no intervención?

Al presidente López Obrador no le gusta en lo absoluto que los políticos de otras naciones opinen siquiera sobre los asuntos internos del país; sin embargo, desde su conferencia mañanera de este inicio de semana pidió a los paisanos no apoyar electoralmente a Greg Abbott, gobernador de Texas. Es más, desde las propias cuentas oficiales del Gobierno de México se replicó el mensaje del mandatario nacional, lo que va en contra de la tan citada no intervención y autodeterminación de los pueblos… Dicen que el que se lleva se aguanta ¿Será?

De vacaciones

En esta embestida presidencial contra la senadora Xóchitl Gálvez, no faltan las acciones leguleyas para no cumplir con el ordenamiento del INE; ahora resulta que no se le ha podido notificar a Presidencia oficialmente sobre esta resolución porque la Oficialía de Partes y la Consejería Jurídica ¡están de vacaciones!. Ver para creer… Dicen que el Poder borra convicciones. ¿Será?

LEG