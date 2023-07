"Bella", la perrita mexicana que mantuvo vivo a náufrago australiano

En un nuevo giro de la historia -ya de por sí increíble- del náufrago australiano que fue rescatado por un atunero mexicano, este martes se reveló que “Bella“, la perrita que lo acompañó 3 meses es ¡mexicana!

A su arribo al puerto de Manzanillo, tras ser rescatado este lunes a mil 200 millas de tierras por un buque atunero de Grupomar, Timothy Lyndsay Shaddock -54 años- se dijo bendecido y que el can que lo acompañó tres meses en altamar lo hace sentirse bendecido.

“Bella como que me encontró a mí en la mitad de México. Ella es mexicana. Tiene el espíritu de México y no me dejaba ir. Traté de darla en adopción tres veces, pero me seguía al mar. Es más valiente que yo, eso es seguro. Es asombrosa, otra cosa, me siento bendecido”, enfatizó.

Y aunque pasó complicaciones en el océano, dijo que aún lo ama y también a su gente; sobre su rescate se dijo muy agradecido con el piloto de un helicóptero que lo vio y luego reportó al barco que lo salvó.

Según su narración, el oriundo de Sidney, Australia, dijo que salió de La Paz, Baja California en su catamarán “Aloha Toha” en abril con rumbo a la Polinesia Francesa pero el vehículo fue dañado por una tormenta.

Y tras bogar por semanas en el mar, sin ver tierra y personas, fue rescatado por el buque mexicano y tras llegar a tierras mexicanas, lo recibió una nueva sorpresa, ya que el Instituto Nacional de Migración regularizó su situación legal.

Así lo dio a conocer el Instituto en un comunicado difundido en sus redes sociodigitales

como parte de la atención humanitaria que el INM brinda a las personas extranjeras en contexto de vulnerabilidad, se emitió un documento migratorio que regulariza su estancia temporal en México.

En el documento, las autoridades migratorias indicaron que fue valorado por personal médico y que “durante la entrevista (…) manifestó su intención de regresar a la brevedad a su país natal para reencontrarse con su familia”.