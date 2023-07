Martí Batres vive uno de sus principales retos en su trayectoria como servidor público, entregar en funcionamiento la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y la Nueva Línea 1; concluir los trabajos de reconstrucción del S19 de 2017 y llevar a buen puerto los comicios en 2024.

La responsabilidad no es menor, debe concluir el primer sexenio que es gobernado por Morena en la Ciudad de México, aún no cumple un trimestre como mandatario y su labor ya le exige echar mano de su experiencia política para garantizar un trato institucional con los alcaldes de oposición.

También, recomendar a las “corcholatas” a la Jefatura de Gobierno tener contacto con la gente y trabajo con el pueblo para garantizar el triunfo a los morenistas.

¿Estás en la cúspide de tu carrera política o falta algún cargo más por ocupar?

He estado en el legislativo, ejecutivo y el partidario, son tres ámbitos donde he desarrollado mi experiencia, no he estado en el poder judicial. Por otro lado, considero que uno debe concentrarse en la tarea que tiene, esta es una responsabilidad muy importante, pero no se sabe si es la última responsabilidad más importante de tu vida, eso se sabe al paso del tiempo.

Cada suplente de jefe de Gobierno termina un encargo del anterior, por ejemplo, a Rosario Robles le tocó la huelga de la UNAM, Alejandro Encinas los plantones del hoy presidente, Amieva la reconstrucción y a ti Martí la Línea 12; ¿cómo va?

Nos tocan muchos temas, mencionas la Línea 12 hay un nuevo tramo de cinco estaciones que se inauguró el tramo elevado, esto es un avance muy importante porque ya se habían inaugurado 9 estaciones del tramo subterráneo, vamos a seguir con las obras y el objetivo es terminar lo antes posible.

Pero, también, está la reconstrucción de la Nueva Línea 1 del Metro, y luego está la construcción de la Línea 3 del cablebús, y el tema del Tren Interurbano.

Están los temas de reconstrucción, ahí hemos entregado 14 mil viviendas y hay 6 mil en proceso de construcción; están las iglesias que se están reconstruyendo, escuelas, entonces es mucha obra en la Ciudad de México, la obra pública creció en un 80% en esta administración respecto a la anterior.

La Línea 12 ¿va quedar en este año?

Ese es el objetivo que este año quede, estamos trabajando para ello de hecho tenemos una reunión una vez a la semana para ver cómo va; nos faltarían seis estaciones más y con esas terminaría la construcción total de la Línea 12.

Martí, el presidente destapó a Xóchitl Gálvez para la presidencia, y Santiago Taboada a la Jefatura de Gobierno, ¿estas confrontaciones del presidente no te complican el trabajo en la ciudad?

¡No! Para nada, el presidente tiene una gran agudeza política, no sólo es observador, sino que además está mirando el proceso de transición y hace diagnósticos bastante certeros, por otra parte, hago mi labor política.

¿Hay institucionalidad con los alcaldes de oposición?

Hay institucionalidad, esto es importante definirlo, tenemos institucionalidad, no somos neutros ideológicamente, institucionalidad no es neutralidad, sí tenemos una postura porque lo que hacemos como gobierno, pues se deriva de un programa y concepción de mundo.

En la Ciudad de México el proceso a la Jefatura de Gobierno inicia después del 6 de septiembre, ¿qué llamado haces a las corcholatas?

Primero, hay libertad, si alguien tiene interés en este tema, bueno tiene libertad para caminar por la ciudad, y segundo, lo más importante es que hablen con la gente.

¿Hay buenos cuadros en Morena para competirle a la oposición?

Muy buenos, varios medios señalan que los cuadros de nuestro movimiento son quienes tienen el mejor posicionamiento, y esto se logra con mucho trabajo.

Frase:

“Uno debe concentrarse en la tarea que tiene, esta es una responsabilidad muy importante, pero no se sabe si es la última de tu vida, eso se sabe al paso del tiempo”

Martí Batres

Jefe de Gobierno CDMX

