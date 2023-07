Las cosas en Cruz Azul andan lo que le siguen de mal, cero puntos de nueve posibles, cuatro derrotas consecutivas, un solo gol marcado, últimos de la tabla general, además de que se viene el compromiso en la Leagues Cup, con todo esto las críticas se han enfocado en Ricardo ‘Tuca’ Ferretti.

Sabiendo todo lo que se ha dicho sobre su gestión con la máquina, el entrenador del cuadro celeste salió a responder ante las acusaciones que se habían hecho en su contra, en donde se señalaban que el brasileño se notaba cada vez más ausente en los entrenamientos del club.

Te podría interesar: Te dejamos el top 5 de las mejores entradas de 100 mts planos de atletismo en los Juegos Olímpicos

Estos rumores no fueron nada agradables para el Tuca Ferretti y en plena conferencia de prensa de este lunes 17 de julio, el entrenador salió a desmentir esta información y encaró al reportero encargado de dar a conocer estos dichos en un pódcast sobre todo lo que ocurre con Cruz Azul.

“Difamarme no lo acepto. Si no puedo comprobar me quedo con la boca callada. No te permito lo que tú andas diciendo (el reportero), si no lo puedes comprobar, eres un mentiroso y me estás difamando”.

“De lo que tú me estás acusando es mentira y no lo puedes comprobar. En otros países lo que están haciendo es motivo de demanda, los podría demandar, pero, en cambio, aquí ¿Uno qué hace?”, dijo el entrenador de la máquina.

Visiblemente molesto y dando varios golpes a la mesa durante la conferencia de prensa, el Tuca Ferretti dio por terminado ese tema y dejó en claro que no va a permitir que nada ni nadie levante falsos en su contra o que intenten dañar su imagen como entrenador.

También, el entrenador de la máquina informó que tanto Uriel Antuna como Charly Rodríguez se integrarán el día de mañana con el resto del equipo para después emprender el viaje a los Estados Unidos y así disputar su primer compromiso de la Leagues Cup frente al Inter Miami de Messi.

Por último, Ferretti mencionó que Andrés Gudiño y Sebastián Jurado estarán rotando la titularidad de la portería, esto con la finalidad de poder definir quién será el guardameta principal del equipo.

El Tuca Ferretti explotó en conferencia de prensa. Le molestó el tema de los rumores sobre su ausencia en los entrenamientos de Cruz Azul pic.twitter.com/gZWfclIA5n — Edgar Berrios 🏟 (@edgar_berrios) July 17, 2023

MC