El presidente Andrés Manuel López Obrador, al concluir la gira de trabajo por Sonora, supervisó los avances del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui en compañía del gobernador Alfonso Durazo Montaño. El mandatario destacó la restitución de 32 mil hectáreas y la devolución de agua a partir de la construcción de un acueducto de 241 kilómetros y un nuevo distrito de riego para 38 mil hectáreas. Es una inversión de más de 10 mil millones de pesos. Historia y justicia. Detallo que el Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional del Agua en coordinación con las autoridades tradicionales, cumple el compromiso de consolidar el acueducto que beneficiará a 34 mil habitantes de 50 comunidades, a fin de garantizar el derecho humano al agua. Se trata de una obra prioritaria debido a su magnitud y servicio en el futuro al suministrar un caudal de 200 litros por segundo mediante una inversión total de 2 mil 263 millones de pesos. El avance físico global del proyecto es de 53.46 por ciento; a la fecha, se han generado más de mil empleos. El Canal de ampliación del distrito de riego 018 conducirá un gasto de 35 metros cúbicos por segundo; actualmente se encuentra en construcción 18.5 kilómetros del canal principal, de los cuales 12 kilómetros ya cuentan con revestimiento de concreto y en los 6.5 kilómetros restantes se trabaja en la formación de bordos, conformación de la cubeta y el revestimiento. Simultáneamente se rehabilita y amplía la obra de toma de la presa derivadora El Chiculi. También se desarrolla la modernización y sobre elevación de 23.8 kilómetros del canal principal existente. Para la incorporación de las nuevas zonas de riego, ya se contrataron los trabajos en los pueblos de Loma de Guamúchil-Cócorit y Loma de Bácum. Al mismo tiempo, iniciaron los procesos de licitación para las comunidades de Tórim y Vícam. El Plan de justicia para el pueblo yaqui avanza con pleno respeto a sus formas de gobierno, organización y mecanismos de toma de decisiones, usos y costumbres, así como a su derecho al agua y a la preservación de sus territorios.

DIPUTADO IGNACIO MIER; CONVERSATORIOS SOBRE REFORMA AL PODER JUDICIAL, UNA “CHISPA PROVOCADORA” QUE CUMPLIÓ SU PROPÓSITO: ABRIR EL DIÁLOGO PARA LA REFLEXIÓN Y EL ENCUENTRO ENTRE PODERES

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de la fracción de Morena en San Lázaro, calificó como una “chispa provocadora” el desarrollo de los conversatorios, ya que abrieron la reflexión en los mexicanos para saber si estarían dispuestos a que se modificara el procedimiento que data desde 1928 para elegir a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Posterior al encuentro que sostuvieron los integrantes de la Junta de Coordinación Política con los ministros de la SCJN, Javier Laynez Potisek, Loreta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa, a fin de presentarles las conclusiones de dicho ejercicio, el también presidente del órgano refirió a la necesidad de revisar qué está pasando con la impartición de justicia cotidiana en México. Mier Velazco dejó claro que algo anda mal en el Sistema Penal Acusatorio y en la relación y evaluación que debe realizar la Judicatura Federal a todo el aparato judicial. Algo anda mal porque el juicio de amparo ha permitido en algunos casos injusticias puras, como la liberación de delincuentes que han defraudado al país por la vía administrativa, o han generado un menoscabo a la economía nacional, como el amparo que le concedieron a las industrias generadoras en materia eléctrica. Por ello, a mí me dio gusto que el ministro Laynez y las dos ministras, Yamín y Loreta hayan asistido y hayan expresado, que, en un ejercicio de autocrítica, es necesario revisar qué está pasando, porque en México no hay justicia, pronta, expedita y gratuita. El líder parlamentario recordó que los conversatorios para profundizar en una reforma integral al Poder Judicial, tienen como punta de lanza lo que establece el artículo 96 de la Constitución que refiere al procedimiento para la elección de ministros de la SCJN. Agregó que tuvieron una importante trascendencia; toda vez que las encuestas señalaban que el 70 por ciento de los mexicanos no sabía que existía la SCJN, o bien, cómo se elegían a sus integrantes ni cuáles eran sus atribuciones, como tampoco cuál es relación con el Consejo de la Judicatura con juzgados. Adelantó que en el mes de septiembre se retomará el debate y la reflexión sobre la necesidad de revisar y robustecer al Poder Judicial. Morena y la Coalición Juntos Hacemos Historia convocarán a asambleas informativas en la que se invitará a colegios, penalistas, constitucionalistas, barras de abogados y especialistas para que asistan a los foros que se realizarán en todo el país. Para ponerle una lupa a la coordinación que debe de existir entre las fiscalías, procuración de justicia y el Poder Judicial la administración de la justicia.

RICARDO MONREAL; BROMEA CON JÓVENES

Ricardo Monreal se albureó en un mensaje dirigido a sus jóvenes simpatizantes de la Ciudad de México (CDMX), al señalar: Siempre me da mucha alegría ver a los jóvenes, me inyectan energía. A la mejor cada vez que vengan pierden cinco minutos de vida, porque yo se las chupo, abrevo de su energía, expresó entre risas. Equis, somos chavos, se refirió al captar el albur, en doble sentido de su expresión e inmediatamente rectificó. La energía, abrevo de su energía, bebo energía, bebo de su energía, no lo otro, ¿eh?, no estén pensando en lo otro, porque son malpensados. Lo que a mí me gusta es abrevar, abrevar, corrigió el aspirante a la candidatura presidencial de Morena. Remató con fuerza: Quiero seguir abrevando energía de los jóvenes.

CLAUDIA SHEINBAUM; DEFIENDE A AMLO ANTE LOS COMENTARIOS DE VICENTE FOX

Claudia Sheinbaum, aspirante presidencial de Morena, defendió al presidente Andrés Manuel López Obrador de los comentarios de Vicente Fox, quien lamentó que no lo hayan desaforado. Vicente Fox Quesada: Hace 18 años, Vicente Fox y el Congreso abusaron del poder para promover el desafuero en contra del entonces aspirante presidencial opositor Andrés Manuel López Obrador, No sé porqué no culmine la tarea con una gran estocada. Estas declaraciones provocaron que distintos morenistas salieran a responderle, incluida la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien en su Asamblea Informativa en Bahía de Banderas, Nayarit, afirmó que Fox ya está medio mareado y que no entiende que, de haberlo desaforado, el pueblo se hubiera movilizado. Sheinbaum Pardo destacó que los mexicanos ya no quiere regresar al pasado de Fox, de Calderón, del PRIAN, de Claudio X. González. No entienden que no entienden. Nada hubiera podido parar la movilización popular en contra del desafuero, en contra del fraude del 2006, de la campaña del 2012, de la formación de Morena, del 2018 y la que ocurrirá en el próximo año. El pueblo de México no quiere regresar al pasado, Por ello están moralmente derrotados. Porque con nuestro movimiento está la fuerza pacífica de la historia, del pueblo y de la razón.

MARCELO EBRARD; ESTOY EN ESPERA DE LA NOTIFICACIÓN QUE LA DIRIGENCIA DE MORENA ME HAGA, PARA FIJAR UNA POSTURA SOBRE LAS RESTRICCIONES DEL INE

El aspirante a la presidencia, Marcelo Ebrard, estuvo de gira en la capital de Puebla, donde tuvo encuentros con directivos y dueños de medios de comunicación, además de una breve rueda de prensa y una asamblea informativa a la que asistieron unos mil 500 prosélitos en el Centro de Convenciones de San Francisco, ahí declaró que se encuentra a la espera de la notificación que la dirigencia del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) le haga para fijar una postura sobre las restricciones que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó para el proceso interno en el que se elegirá la titularidad de la coordinación Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación Pública del País. Esperaremos a ser notificados por el partido, y en el momento que lo hagan fijaremos una postura. En una franca alusión a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard afirmó que va adelante en las encuestas por un margen de 49 sobre 22 por ciento.

SILVANO AUREOLES; ES RECIBIDO POR MARCO A. BUSTAMANTE PRESIDENTE DEL PRI EN HIDALGO

Silvano Aureoles Conejo, en su primera actividad de su gira en Pachuca, Hidalgo, estuvo en la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde habló de la importancia de fortalecer al Frente Amplio por México en cada una de las entidades con el presidente estatal, Marco A. Bustamante Mendoza. Ahí refrendó su reconocimiento al papel que este instituto político ha jugado para forjar la historia del país: Ya lo he dicho, el Partido Revolucionario Institucional ha sido uno de los pilares de la construcción de las instituciones de México y sin duda que aquí lo vemos documentado, en este acervo que está aquí preparando el presidente para guardar la historia de México y lo he dicho, la visión de la apertura del Reyes Heroles, la visión humanista de Manuel Gómez Morín y la vena democrática de Heberto Castillo y Cuauhtémoc Cárdenas está presente en esta coyuntura que es fundamental para rescatar a nuestro querido México.

XÓCHITL GÁLVEZ; HOY PRESENTARÁ OTRA QUEJA CONTRA LOPEZ OBRADOR ANTE EL INE

Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora del PAN y aspirante a la candidatura presidencial por el Frente Amplio por México, anunció que hoy lunes presentará ante el Instituto Nacional Electoral (INE) una nueva queja en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, al considerar que la sigue atacando a pesar de que el órgano electoral le ordenó que dejara de hablar de ella y del proceso electoral. Criticaba que los presidentes de la República opinaran sobre sus opositores, los perseguían, y ahora él me persigue a mí, no acató esa resolución del INE; estoy metiendo una queja el día de hoy a primera hora diciéndole al INE, pues sí tú dijiste que deje de hablar de mí y el presidente me vuelve a atacar. El pasado 13 de julio, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral avaló aplicar medidas cautelares al presidente Andrés Manuel López Obrador por la denuncia de Xóchitl Gálvez. La Comisión del INE ordenó a AMLO y a la Presidencia de la República bajar las mañaneras en donde hable de Xóchitl Gálvez y abstenerse de hacer comentarios contra los aspirantes de la oposición.

MARIO DELGADO; FALSO QUE EVENTOS DE ASPIRANTES A LA COORDINACIÓN DEBEN REALIZARSE SOLO EN LUGARES CERRADOS

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informo que la medida cautelar otorgada por la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE), no implica la imposibilidad de llevar a cabo recorridos, actos o asambleas informativas en espacios públicos abiertos por parte de los aspirantes a la Coordinación de Defensa de la Transformación, por lo cual es falso que éstos estén limitados para realizarse en lugares cerrados. Sobre la medida cautelar señalada, el Partido de Morena aclara lo siguiente: Es falso que la medida cautelar otorgada por el INE implique la imposibilidad de llevar a cabo recorridos, actos o asambleas informativas en espacios públicos abiertos. Tal como lo informó el Instituto a través de sus vías oficiales, la resolución establece que en nuestros eventos no debe haber elementos proselitistas, no compartimos ese señalamiento, lo cual haremos valer por la vía correspondiente; además deberán realizarse conforme a lo siguiente: Se lleven a cabo preferentemente en lugares pertenecientes al propio partido político, como sus oficinas estatales o municipales; Deberán ser dirigidos a militantes y simpatizantes del partido Morena; No deberán emitirse expresiones de índole electoral; Previo al inicio de cada acto, ya sea un recorrido o una asamblea informativa, se deberá informar de manera explícita sobre el contenido del Acuerdo y de la determinación; Exigir el deber de cuidado, en cuanto a revisar el contenido de los discursos de las personas que están participando en el proceso, para asegurar que estén alineados con las acciones establecidas en el Acuerdo y la determinación. Asimismo, se reitera que Morena ha cumplido la obligación impuesta en el acuerdo, en el sentido de que, en todo tiempo, nos debemos ajustar a los límites y parámetros constitucionales y conducirnos acorde a los principios de legalidad y equidad. Desde Morena manifestamos que nuestra compañera y compañeros que participan en el proceso, han cumplido con los términos de las medidas cautelares del INE; sin embargo, la narrativa de la derecha y el acoso de algunos funcionarios del instituto, que se presentan en los eventos, quieren confundir y utilizar cualquier expresión espontánea de la gente para descontextualizarlos. Sabemos que el bloque conservador quisiera sacar de las calles y plazas públicas nuestras asambleas porque a ellos les gusta hacer las cosas en lo oscurito, no les gusta la democracia y el debate público. De nueva cuenta fracasaron.

MIGUEL ÁNGEL MANCERA; LLAMA A LA RECONCILIACIÓN POR EL BIEN DEL PAÍS

El Coordinador del GPPRD, Miguel Ángel Mancera Espinosa, en su participación en el Foro “La oposición en el Senado: Visión, responsabilidad y contrapesos”, evento organizado por la senadora Nadia Navarro y que se llevó a cabo en el Municipio de Teziutlán, Puebla, refrendó su interés en impulsar un gobierno de coalición con causa que tenga un avance sustancial en la vida política y social de México, por lo que hizo un llamado a la unidad de cara a las elecciones de 2024. Debe haber un avance sustancial, que se viva en paz en nuestro país. Hay que ir hacia la reconciliación y ya dejar de pelearnos. Sobre su aspiración a encabezar el cargo de persona responsable para la construcción del Frente Amplio por México, Mancera Espinosa enfatizó que él busca darle una causa al proyecto de nación, mismo que se enfocaría en dotar a la sociedad de una alternancia en la forma de gobierno. Habrá una contienda en la cual se tendrán dos coaliciones. Coalición A y Coalición B presentarán sus ofertas. Debemos entender cuál es la diferencia entre estas dos coaliciones, quiénes las conforman y qué están ofreciendo. Si no se ofrece algo diferente, no debemos esperar un resultado diferente. Actualmente, se habla del gobierno de coalición, pero es necesario comprender las diferencias. Detalló que para él las causas son importantes, motivo por el cual el gobierno de coalición brinda la posibilidad de que los compromisos establecidos en el convenio y el programa no pueden ser modificados una vez que se llega al cargo de elección popular. No se puede cambiar el presupuesto ni tomar decisiones que no estén contempladas en dichos documentos. Esto garantiza el cumplimiento de lo prometido y evita cambios arbitrarios. Además, se promueve la participación de la sociedad civil en la definición de la agenda, ya que se pueden incluir sus prioridades en el programa de gobierno de coalición. Aunado a lo anterior insistió en que no se trata de personalidades, sino de construir un proyecto común en el que se distribuya el poder de manera equitativa. Para el 2024 sabemos que habrá dos coaliciones en contienda. Debemos entender cuál es la finalidad de cada una. Si se ofrece gobierno de coalición, debemos asegurarnos de que se cumplan los requisitos necesarios, como la presentación del convenio y el programa de gobierno de coalición ante el Senado de la República. Esto garantiza una mayor participación de la sociedad civil y la supervisión de los compromisos establecidos. Cabe señalar que durante el Foro también asistieron sus homólogos Xóchitl Gálvez e Ismael Cabeza de Vaca, así como el arquitecto Manuel De La Sierra Muñoz; Araceli Gonzales Córdova, Secretaria general de Pacto Social de Integración (PSI).

DANTE DELGADO; MOVIMIENTO CIUDADANO ES LA MEJOR OPCIÓN.

E l dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, en la sesión del Consejo Nacional, aseguró que con diálogo Movimiento Ciudadano saldrá unido y fortalecido para derrotar a la vieja política y ganar la Presidencia de la República en 2024. Asimismo, resaltó que a diferencia de los partidos de la vieja política, Movimiento Ciudadano no violará la ley electoral ni gastará el dinero de las y los mexicanos en campañas adelantadas. Aseguró que Movimiento Ciudadano es la única opción frente al régimen, refiriéndose a una encuesta nacional, levantada recientemente, coloca al movimiento naranja como la segunda fuerza política y la mejor opción para el país. La Coordinadora Nacional para el Empoderamiento Ciudadano, Ivonne Ortega Pacheco, hizo un reconocimiento a todas las personas que hoy conforman a Movimiento Ciudadano y que lo han posicionado como la opción para México. Movimiento Ciudadano, nos da la oportunidad y la opción de tirar los puentes con los ciudadanos con partido, sin partido, con peso político, con peso social, con peso moral, para decirles, aquí en Movimiento Ciudadano tienen un espacio, el espacio que, en cualquier otro lado, con la vieja política seguramente se los cerrarán, porque para la vieja política sólo hay espacio para los cuates. En Movimiento Ciudadano hay espacio para los que representen ser la opción para México. Afirmo que: La política es de momentos y de condiciones, y este es el momento de Movimiento Ciudadano y la condición la construimos todos nosotros todos los días. La Coordinadora Estatal de Movimiento Ciudadano Yucatán, Vida Gómez Herrera, declaró que durante esta sesión de consejo, hubo intercambio de ideas, debate y reflexiones rumbo al proceso electoral 2024, esa apertura que al interior tenemos, es la fortaleza que nos define. Comentó que continuarán realizando trabajo cercano a la ciudadanía porque el eje central para el Movimiento Naranja, siguen siendo las personas, por eso durante los próximos meses se intensificará el Movimiento Escucha que MC Yucatán ha venido realizando. El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, resaltó que en todos los careos Movimiento Ciudadano está arriba del PRIAN, por lo que con trabajo arduo y con unidad lograrán ganar la Presidencia de la República. Subrayó que los gobiernos naranjas en Jalisco y Nuevo León son los únicos que dan cobertura completa a niñas y niños con cáncer, aunado a que están invirtiendo en nuevas líneas del metro y se está realizando una renovación total de unidades de transporte público. Eso es lo que hoy nos tiene como segunda fuerza muy por encima de lo que el PRIAN quiere hacerle ver a México que son la única esperanza para sacar a Morena, eso no es cierto. El coordinador de la Bancada Naranja en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Máynez, manifestó: La forma en que nos vamos a distinguir es escuchando y respetando la ley. Mientras la vieja política habla la nueva política escucha. En esta sesión de Consejo Nacional, estuvieron presentes, el secretario general de acuerdos, Juan Zavala; integrantes, de todo el país, de la Comisión Operativa Nacional, de la Coordinadora Ciudadana Nacional y del Consejo Nacional; así como las y los senadores, Verónica Delgadillo, presidenta del Consejo Nacional; Patricia Mercado, Gloria Núñez e Indira Kempis; Marco Gama, José Luis Pech, Juan Zepeda, Luis David Ortiz, Noé Castañón y el coordinador parlamentario Clemente Castañeda; las y los diputados federales, Mirza Flores, Elvia Yolanda, Amalia García, María Elena Limón, Jessica Ortega, Tere Ochoa, Zulema Adamas, Julieta Mejia, Rodrigo Samperio, Braulio López Ochoa, Checo Barrera, Mario Rodríguez, Manuel Herrera, Mauro Garza; entre otras personas integrantes de los órganos de dirección de Movimiento Ciudadano.

FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, SANTIAGO CREEL Y JORGE LUIS PRECIADO; PEDIRÁN REUNIÓN URGENTE PARA ATENDER FALLAS EN PLATAFORMA PARA RECOLECTAR FIRMAS

Francisco García Cabeza de Vaca, Santiago Creel y Jorge Luis Preciado, ante las fallas reportadas en la plataforma digital del Frente Amplio por México para la recolección de firmas para los aspirantes opositores a la presidencia, han propuesto que se haga una reunión urgente. La reunión tendría el objetivo de proponer modificaciones a la plataforma que tras una semana de haber sido habilitada, continúa reportado fallas para el ingreso de las firmas. Los aspirantes Francisco García Cabeza de Vaca, Santiago Creel y Jorge Luis Preciado han realizado un escrito con el que solicitarán al Comité Organizador una junta. Jorge Luis Preciado, indicó que buscará que se revisen las posibilidades para que se mejore el sistema o bien se modifique la plataforma para, al menos, agilizar el asunto. Es un modelo que nos está dificultando mucho el registro. La solicitud ya la firmó el equipo de Creel, el equipo de Cabeza de Vaca y estamos buscando a otros aspirantes. Se dijo confiado en que más se suscribirán al ser un problema generalizado. De acuerdo con el Frente Amplio, las fallas se debieron a la alta cantidad de participación registrada, lo que tumbó la página. Ante esto y pese a que anunciaron que se había arreglado el problema, el Comité Organizador informó que se ampliará el periodo para juntar las firmas. En lugar del límite original establecido para el 5 de agosto, ahora será hasta el 8 de agosto.

SENADORAS GEOVANNA BAÑUELOS, CORA PINEDO ALONSO, MARTHA MÁRQUEZ Y EL SENADOR JOEL PADILLA; LLAMAN A DEFENDER, PROTEGER Y SALVAGUARDAR A LOS MIGRANTES ANTE LEY DESANTIS

Las senadoras Geovanna Bañuelos, Cora Pinedo Alonso, Martha Márquez y el senador Joel Padilla, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), hicieron un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a través de la red consular en el estado de Florida y en todo Estados Unidos de América, fortalezca las medidas de protección de los migrantes mexicanos y lleve a cabo todas las acciones necesarias para la defensa de sus derechos humanos. Lo anterior ante la aprobación y entrada en vigencia de la Ley SB 1718, también conocida como Ley DeSantis. Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente las senadoras y el senador, pidieron establecer mesas de diálogo con asociaciones defensoras de derechos humanos, así como con el gobierno estadounidense para garantizar la protección de los derechos humanos de quienes migran a ese país, ante la aprobación y entrada en vigencia de la Ley DeSantis. Los integrantes del GPPT recuerdan que la migración es un derecho humano y un proceso que ha caracterizado a la humanidad a lo largo de la historia. La senadora Geovanna Bañuelos, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, informó que alrededor de 38.5 millones de personas residentes en Estados Unidos son de origen mexicano, siendo Zacatecas, Guanajuato, Michoacán y Nayarit los principales estados expulsores de migrantes. En mayo de 2023, la legislatura de Florida aprobó un amplio proyecto de ley de inmigración impulsado por el gobernador Ron DeSantis, con el objetivo de reforzar el controvertido programa de reubicación de inmigrantes. La Ley DeSantis, establece restricciones para las personas migrantes y podría generar discriminación por perfil racial. La ley también impone sanciones a personas que oculten, alberguen, transporten o protejan a personas inmigrantes en situación irregular con penas de hasta 5 años de prisión y multas de hasta 5 mil dólares. La dureza de las medidas aprobadas y su impacto negativo en la población migrante llaman la atención no sólo en Estados Unidos, sino en toda la comunidad internacional, donde distintas voces rechazaron este proyecto de ley”, apuntó la legisladora. Geovanna Bañuelos aseguró que la Ley DeSantis causará discriminación contra los migrantes y exacerbará conductas hostiles y de odio hacia ellos toda vez que se endurecerán los castigos a empleadores que contraten a quienes estén en el país irregularmente, así como el prohibirles el uso de servicios de salud.

MARKO CORTEZ; ABRAZOS A DELINCUENTES HICIERON MÁS FUERTES A CÁRTELES DEL NARCOTRÁFICO

El presidente del PAN, Marko Cortés Mendoza, considero que a cinco años de la política de abrazos a los delincuentes, el país se encuentra en manos de los criminales y predomina un Estado fallido. Sin embargo, para el presidente se trata de una exageración de los conservadores y las más de 87 muertes diarias de mexicanos, los 160 mil homicidios dolosos, con 10 millones de delitos denunciados y una impunidad del 99 por ciento, para él simplemente no existen. Estamos viviendo las consecuencias de las ocurrencias de López Obrador. Al ofrecer abrazos a los delincuentes hizo más fuertes a los cárteles del narcotráfico, cedió el gobierno de amplias zonas del país y abandonó a millones de mexicanos al capricho de la delincuencia. El líder de Acción Nacional señaló que en días se han registrado rebeliones populares comandadas por grupos del crimen organizado, asesinatos de periodistas, jueces trabajando en su casa por miedo al narco, ataques con drones explosivos, olas de terror entre la población por balaceras, autos quemados y una guerra civil en estados como Chiapas y Michoacán entre autodefensas y narcotraficantes. Los criminales están infiltrando como nunca comunidades, fuerzas policiales y gobiernos. Afirmó que la base social del crimen organizado es producto del miedo a los criminales, pues la gente tiene miedo de perder sus bienes y predios, miedo a perder su ganado o sus cultivos, tienen miedo a perder su vida y la de sus seres queridos, porque tristemente la tranquilidad y libertad ya la perdieron. Acción Nacional impulsará desde el Congreso de la Unión que regresen los recursos federales para la seguridad en los municipios, una policía nacional civil, bien pagada, equipada, tecnificada y organizada. Así como la formación de ministerios públicos realmente profesionales, que realicen investigaciones y expedientes sólidos contra los delincuentes.

JOE BIDEN; EN FINLANDIA MUERDE A UNA NIÑA DE BROMA

El presidente Joe Biden, durante una reunión con las familias de los empleados de la Embajada estadounidense en la capital finlandesa, Helsinki, mordió de broma a una niña. A la pequeña la sostenía en brazos una mujer, por lo visto su madre, quien sacó su teléfono inteligente para captar el momento de la interacción de Biden con su hija. Al juzgar por las imágenes, a la niña no le gustó demasiado el juego del presidente, ya que frunció el ceño y volteó la cabeza, apartándose de él. La escena provocó risas entre los asistentes. Cabe recordar que, el presidente de EEUU el 13 de julio, arribó a Finlandia, el miembro más reciente de la OTAN, tras concluir la cumbre de la alianza en Lituania. En Finlandia, Joe Biden participó en la cumbre de EEUU con los países escandinavos.

