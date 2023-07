El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama decidió envíar un mensaje de agradecimiento para los bibliotecarios de América.

“Hoy, algunos de los libros que moldearon mi vida, y la vida de tantos otros, están siendo cuestionados por personas que no están de acuerdo con ciertas ideas o perspectivas”, escribió Barack Obama la mañana de este lunes para revelar una carta en la que envió un mensaje de agradecimiento para los bibliotecarios de América.

Lo anterior se dio a conocer por medio de su cuenta de Twitter (@BarackObama) en la que a través de un escrito brindó su opinión y dedicó unas palabras con relación a los libros y a la sociedad:

“En cualquier democracia, el libre intercambio de ideas es una parte importante para asegurarse de que los ciudadanos estén informados, comprometidos y sientan que sus perspectivas importan”, inició la carta.

Posteriormente el expresidente de Estados Unidos reflexionó con respecto sobre las lecturas que ha realizado a lo largo de su vida:

“Leer sobre personas cuyas vidas eran muy diferentes a la mía me enseñó a ponerme en el lugar de otra persona. Y el simple acto de escribir me ayudó a desarrollar mi propia identidad, todo lo cual resultaría vital como ciudadano”, explicó.

Por otra parte brindó su opinión sobre los libros que han sido cuestionados por personas que no están de acuerdo con ciertas ideas o perspectivas:

“No es coincidencia que estos libros prohibidos a menudo estén escritos por personas de color, indígenas y miembros de la comunidad LGBTQ+”, agregó.

Today, some of the books that shaped my life—and the lives of so many others—are being challenged by people who disagree with certain ideas or perspectives. And librarians are on the front lines, fighting every day to make the widest possible range of viewpoints, opinions, and… pic.twitter.com/txhCTfH3Gh

