En un claro desafío a las reglas internas de Morena para la corcholatas, el excanciller Marcelo Ebrard propuso a la ex jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum debatir sobre el tema de seguridad, luego de los cuestionamientos que hizo ésta a su Plan Ángel. Dijo que por eso él pidió que hubiera debates, “yo siempre lo he planteado, cuando quieran. Si quiere (debatir) sobre seguridad, ¡ya, mañana!”.

El excanciller continuó este jueves su recorrido por los municipios mexiquenses de Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero.

Por su parte, la jefa de Gobierno con licencia, Claudia Sheinbaum, dijo que en el próximo sexenio se garantizará que ningún ministro de la Suprema Corte gane más que el Presidente.

“No va a haber de nuevo grandes funcionarios que tengan altos salarios porque hay que vivir en la justa medianía y hay que garantizar que la Suprema Corte de Justicia no gane los salarios que están ganando ahora, sino que cumplan con la Constitución de la República: que no se puede ganar más que el Presidente”, dijo.

Desde Catemaco, Veracruz, la “corcholata” morenista enfatizó que la austeridad republicana debe continuar porque “no debe haber gobierno rico con pueblo pobre”, subrayó.

Mientras que en Durango, Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación señaló que “no hay realmente problemas sociales” en el país, a pesar de la ola de violencia que viven algunas entidades federativas.

“Hay gobernabilidad en el país como no existía desde hace muchos años; no hay realmente problemas sociales, ni siquiera los añejos conflictos por límites o por asuntos de tierra existen en este momento”, dijo.

En el mismo sentido, en su gira por Veracruz, el senador con licencia Ricardo Monreal advirtió que la entidad tiene “un déficit de justicia y es lamentable ver a los poderes del Estado sometidos”.

“No me han importado insultos, no me han importado descalificaciones, no me ha importado incluso poner en riesgo mis posiciones políticas como la coordinación (en el Senado) en su momento, lo que me interesa es la justicia”, advirtió.

Finalmente, recomendó a los veracruzanos a reflexionar sobre lo que está pasando en su estado.

LEG