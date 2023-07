Gobiernos de Morena, esconden la basura en la alfombra, señala Santiago Taboada

Con el fin de generar una percepción de que los delitos van a la baja, los gobiernos de Morena en la Ciudad de México “esconden la basura en la alfombra”, es decir, “juegan” con los números”, acusó Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez.

“Porque nos ha tocado ver cómo en las alcaldías donde gobierna el partido del gobierno esconden la basura en la alfombra, juegan con los números, te lo dicen. Juegan con los números para que parezca que van pa’ bajo, nos dicen los homicidios bajaron y las desapariciones subieron. ¿Cómo?, nos escondieron los homicidios, esa es la realidad”, declaró.

En el marco del Foro “Voces de la Ciudad de México, el futuro de nuestra metrópoli”, organizado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado, el panista lamentó que el gobierno de la Ciudad de México se diga que es el que más apoyo da a los que menos tienen, pero “no hay ni un solo programa social para los policías, la gran mayoría de los policías no tienen acceso a vivienda popular”.

Dijo que la capital del país “no puede estar condenada a que todos vivamos con miedo, la ciudad más grande del país no puede vivir aterrada, todos encerrados, que no puedas disfrutar el espacio público, que no puedas disfrutar irte en la noche a bailar, cenar, hacer lo que tengas que hacer. O que en el día cuando lleves a tu hija a la escuela, pues sepas que va a llegar con bien a casa”.

Santiago Taboada refirió que en las políticas públicas del gobierno capitalino, no hay constancia, “ya hicimos Cablebús, pero abandonaste el Metro, les dimos la Beca para Empezar, nada más que las escuelas no tienen baños limpios o quitaste los desayunos calientes. El programa de Adultos Mayores, nada más que se gastan la mitad en medicinas porque no hay ni una aspirina en los centros de salud”.

También, criticó el plan A.N.G.E.L de Marcelo Ebrard, porque “antes del reconocimiento facial y la tecnología, hay que capacitar a los policías”.

Al respecto, el coordinador de los senadores del PRI, y presidente del Instituto Belisario Domínguez, Manuel Añorve, señaló que él no está convencido de la política de “abrazos, no balazos” y, no se le debe de apostar todo a la Guardia Nacional y que se abandonen las policías estatales y municipales.