DC sorprendió al mundo de los superhéroes tras el lanzamiento del segundo tráiler de la película ‘Blue Beetle‘, que será interpretada por Xolo Maridueña.

A través de las cuentas oficiales de Warner Bros, se difundió el segundo avance de lo que será la cinta ‘Blue Beetle’- Escarabajo azul en español- , que relatará la vida del primer superhéroe latino -Jaime Reyes- que será interpretado por Xolo Maridueña, el actor que dio vida a Cobra Kai y la malvada Victoria Kord por Susan Sarandon.

En el clip de 3:08 min se puede observar como Theodore Kord, gerente de la empresa tecnológica Kord Industries y mentor de Jaime Reyes, busca poseer el poder del Escarabajo, el cual llegó de manera accidental a él.

Para lograr el cometido, la malvada villana hará todo lo posible para arrebar el poder al inexperto superhéroe, que tendrá que pelear a capa y espada con el fin no solo de defenderse a sí mismo sino también a su familia, quien es perseguida por la empresa que busca arrebatarle su poder.

Por lo anterior, se puede apreciar un violento enfrentamiento entre Blue Beetle y el poderoso Konrad Katapax- Raoul Max Trujillo.

Vale señalar que , estos dos avances nos acercan un poco más a la sinopsis de la cinta que narrará la historia de “un adolescente mexicano -estadounidense- Jaime Reyes , quien recién graduado regresa a casa con muchos planes para su futuro, sin embargo descubre que las cosas no están como las dejó.

Mientras el joven descubre encontrar su lugar en el mundo, el destino interviene y de repente tiene en sus manos una antigua reliquia de biotecnología: el Escarabajo, el cual se fusiona con su columna vertebral lo cual le permite que se forme en él un poderoso exoesqueleto alrededor de su cuerpo , que lo dota de poderes extraordinarios e impredecibles”.

En tanto que, si no quieres perderte la película que se estrenará el 18 de agostos y que contará aparte de la participación de Maridueña, de Susan Sarandon como Victoria Kord, George López en el papel del tío Rudy Reyes, Elpidia Carrillo como Rocío Reyes y Raoul Max Trujillo como Carapax “The Indestructible Man”.

Y de, Adriana Barraza, Jorge Jiménez, Bruna Marquezine, Belissa Escobedo y Damián Alcázar, a continuación te dejamos el tráiler de la prometedora cinta.

The Reyes family just got their first Super Hero. #BlueBeetle – Only in theaters August 18. pic.twitter.com/W4lHnXbOlf

— Blue Beetle (@bluebeetle) July 11, 2023