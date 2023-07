El futbolista Dele Alli ha revelado las diversas problemáticas a las que se enfrentó cuando era niño; su mamá era alcohólica.

El jugador Dele Alli, quien ha sido reconocido por ser una de las perlas del conjunto del Tottenham Hotspur, ha decidido romper el silencio y hablar sobre una serie de problemáticas que lo envolvieron desde que era pequeño.

Lo anterior ocurrió durante una entrevista que dio el jugador en un programa llamado “The Overlap con Gary Naville en el que quiso sincerarse y hablar sobre varios temas fuertes que lo abrumaron durante su infancia.

De acuerdo con lo mencionado por el centrocampista, fue victima de abuso sexual y cayó en el mundo de las drogras y las adicciones desde muy temprana edad:

“A los seis años, abusó sexualmente de mí un amigo de mi madre, que estaba mucho en la casa. Mi mamá era alcohólica. Me enviaron a África para aprender disciplina y luego me enviaron de regreso”, confesó.

Posteriormente agregó que a lo siete años fue la edad en la que comenzó a fumar y a los ocho inició a traficar drogas:

“Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en una bicicleta, así que anduve con mi pelota de fútbol, y luego debajo llevaba las drogas. A los once, me colgaron de un puente. Fue un tipo del vecindario de al lado, un hombre”, subrayó.

Asimismo comentó que fue a los 12 años cuando lo adoptaron:

“Una familia increíble, no podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí. Si Dios creó a las personas, fueron ellas”, expresó.

I’m struggling to find the words to put with this post but please watch my most recent interview with Dele. It’s the most emotional, difficult yet inspirational conversation I’ve ever had in my life. Watch the interview on @wearetheoverlap here https://t.co/60d4IZwQmR pic.twitter.com/0cZowJGW77

— Gary Neville (@GNev2) July 13, 2023