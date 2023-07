En redes se viralizó un clip que captó el momento de cuando la conductora, Paola Rojas, rechazó ser la Barbie periodista.

Tras el próximo estreno -20 de julio- de la nueva película live action de la famosa muñeca de Mattel, Barbie, internautas revivieron el momento en el que la periodista y exesposa del futbolista Luis Roberto Alves dos Santos Gavranic mejor conocido como ‘Zague’ , rechazó la propuesta de ser el rostro de la Barbie reportera.

Fue durante el programa Netas Divinas que Paola Rojas tras una charla junto a Galilea Montijo, Consuelo Duval y Daniela Magun, en donde hablaron sobre las ofertas laborales que cancelaron; mencionó que pese tuvo la oportunidad de trabajar para Mattel como la imagen de Barbie.

Según la periodista mexicana, no realizó el proyecto que había llegado el año pasado por falta de tiempo:

“Esto puede parecer una tontería, pero el años pasado me buscaban para hacer una cosa de Barbie, de que Barbie reportera. En ese momento estaban ocurriendo muchas cosas en lo profesional y desde el cansancio, la verdad , fue desde ahí , ose , no fue desde la soberbia , no, fue le cansancio .No le entre.

La periodista detalló durante su intervención que dicha oferta es una de las cuales hasta el momento se arrepiente de no haberla realizado.

“Fue hace no sé cuanto y me descubrí después como castigándome a mí misma por no haber aceptado eso que estaba bien padre. Pero al mismo tiempo me regaño a mí misma por aceptar más cosas de las que físicamente me siento capaz de agendar ,me explico, si lo hago también”, finalizó

CSAS