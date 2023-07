“Es tan chingona mi empresa, que su gobierno la contrata”, fue la respuesta de la senadora con licencia Xóchitl Gálvez luego de que AMLO pidiera investigar su empresa.

Luego de que este miércoles durante su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) una vez más arremetiera en contra de la senadora Xóchitl Gálvez tras acusarla de beneficiarse con contratos durante su gestión al frente de la Comisión Nacional de Pueblos Indígenas en el gobierno del expresidente Vicente Fox, pidió que se investigue su empresa.

“Voy dar una primicia, le voy a pedirle a Claudio X. González , aquí, que haga un investigación sobre la empresa de Xóchitl Gálvez y los contratos que ha recibido del gobierno de cuando fue funcionaria en el gobierno de Fox , y de cuando fue delegada en Miguel Hidalgo” , sentenció el mandatario

Asimismo, el tabasqueño pidió a Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) a solicitar la información al INAI .

En respuesta a las declaraciones del presidente, la senadora panista en conferencia de prensa desde Saltillo, Coahuila, sin quedarse de “brazos cruzados” tras poner en “tele de juicio” su empresa High Tech Services mencionó que ella misma hará públicos todos los contratos que recibió durante el sexenio de Fox y Calderón así como los que ha recibido de la actual administración.

Ya que, Gálvez señaló que su empresa ha entregado suministros al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y , fue contratada por Banobras para servicios de mantenimientos.

“Es tan chingona mi empresa, que su gobierno la contrata, porque para eso estoy, para dar servicios a quien me quiera contratar, porque yo nunca he dado un cochupo ni nunca he dado un moche ni nada que se le parezca, ni recibo sobres amarillos, insisto, los pagos a mi empresa son por transferencia electrónica, no son en sobres amarillos como los que sus hermanos recibían”, expresó.

Dentro de las declaraciones también retó a López Obrador para que haga las diligencias correspondientes para ver si encuentra alguna irregularidad en su empresa.

“Entonces que le busque, que le revise, que cheque, es más, quiero decirle que mi empresa es tan seria, tan profesional, que también me contrataron algunos suministros para el aeropuerto de Santa Lucía”.

Finalmente, Xóchilt Gálvez, enfatizó que no ha hecho empresas a raíz de que llegó al gobierno , ya que tiene cerca de 31 años en el ramo.

“Yo soy empresaria hace 31 años, yo no creé empresas a raíz de que llegué al gobierno.

¿De qué se sorprende?, si yo hace 31 años he dicho que soy empresaria. Aquí no hay con chupos, aquí no hay moches, aquí no hay empresas como la de Dos Bocas de Rocío Nahle y sus compadres, ahí que Huerta Madre se creó una semana antes que les asignaron un contrato de 5 mil millones de pesos por invitación restringida, entonces que le busque, no va a encontrar”.

