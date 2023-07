Desde Tlajomulco de Zúñiga, el Gobernador del Estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez y el alcalde Salvador Zamora Zamora, expresaron su solidaridad a las familias de las víctimas de los hechos ocurridos la noche de este martes en el municipio, además de acudir personalmente a la cabecera municipal donde se desarrollan con normalidad las actividades diarias y el comercio en la zona.

“Venimos el día de hoy a esta tierra por la que tenemos tanto cariño a decirle a la gente de Tlajomulco que estamos concentrados y trabajando de tiempo completo para garantizar su seguridad, para que estos hechos no generen más miedo y preocupación, para que la gente pueda seguir su vida con tranquilidad. Me da mucho gusto ver en la plaza principal de Tlajomulco a las familias caminando, niños, a la gente haciendo sus actividades”, manifestó el mandatario estatal.

Indicó que no se cederá ante el miedo que intentan permear la delincuencia organizada en las y los ciudadanos, por lo que las primeras acciones fueron tomadas desde el día de ayer cerrando filas con el municipio y los tres niveles de gobierno.

“Sabemos además que es un momento de expresar nuestra solidaridad a las familias de los elementos caídos en el cumplimiento de su responsabilidad, decirles que van a tener todo nuestro apoyo, que no los vamos a dejar solos y que sobre todo tenemos que refrendar el mensaje de que no nos vamos a rendir en esta lucha. Sabemos que este ataque responde a todas las acciones que hemos realizado para decirle a los criminales que no van a seguir actuando con libertad y sin consecuencias”, dijo Alfaro.

“Estamos haciendo un trabajo a fondo para poder recuperar la tranquilidad de nuestra ciudad y de nuestro estado y no vamos a parar en esa tarea, no nos vamos a doblar ni nos vamos a rendir. Es un momento de cerrar filas, de entender que lo que ayer sucedió no tiene precedentes, que nos habla de lo que son capaces estos grupos de delincuentes y por supuesto tenemos que estar concentrados y trabajando todos juntos para que nunca vuelva a suceder, para que quienes lo hicieron paguen las consecuencias de sus hechos”, agregó.

A través de un video en la plaza principal del municipio, ratificó que el mensaje al pueblo de Tlajomulco es de tranquilidad y de respaldo, tiempo que se estará pendiente ante cualquier hecho.

Por su parte, el presidente municipal de Tlajomulco, Salvador Zamora, envió un mensaje de tranquilidad para las y los tlajomulquenses, que se da con la puesta en marcha del operativo en el que trabaja en coordinación con las autoridades federales.

“Estamos trabajando en coordinación con la autoridad federal, nosotros desde luego a pie tierra y sobre todo hoy mandarles un mensaje de solidaridad a las familias de los elementos caídos, a los civiles que se han afectado, y el compromiso de estar trabajando aquí en el lugar de los hechos por la seguridad de los habitantes de plaza”, expresó Zamora Zamora.

Ambos funcionarios informaron que se estará trabajando en la evolución del operativo en las próximas horas.