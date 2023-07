La Fórmula 1 estaría viendo en el GP de Hungría un movimiento bastante interesante y para algunos muy precipitados, esto debido a que reportes de la prensa holandesa señalan que el piloto de AlphaTauri, Nyck de Vries, fue sustituido por el australiano Daniel Ricciardo.

Hasta el GP de Gran Bretaña, Nyck de Vries no había sumado ningún punto en lo que va de la temporada 2023, y esta mañana el diario Telegraaf de Países Bajos mencionó que su escudería ya le dio las gracias al piloto holandés.

Inmediatamente y a un par de semanas del GP de Hungría, AlphaTauri habría contratado a Daniel Ricciardo como su nuevo piloto y estaría compitiendo a lado del japonés Yuki Tsunoda, esto con la finalidad de revertir la situación tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores.

Ricciardo no pudo alcanzar un asiento para competir en la actual temporada 2023 y se mantenía como tercer piloto de Red Bull, inclusive se llegó a hablar en un momento de que si Sergio Pérez seguía dando pésimas actuaciones en el certamen, sería relegado por el australiano.

De acuerdo con el diario Telegraaf, Helmut Marko, responsable de la política de pilotos y principal asesor de Red Bull, sería el responsable de haber tomado esta decisión, esto debido a la decepcionante actuación de Nyck de Vries en las recientes carreras.

Para el australiano, el conducir en esta escudería no es nada desconocido, ya que estuvo con ellos en 2012 y 2013, ahora vuelve a competir con el equipo hermano de Red Bull y así, buscará cerrar de una mejor manera el campeonato, su regreso está estimado para el próximo domingo 23 de julio de este año.

BREAKING: Daniel Ricciardo to replace Nyck de Vries at AlphaTauri for the rest of the 2023 season

#F1 pic.twitter.com/eD3J4TrjjI

— Formula 1 (@F1) July 11, 2023