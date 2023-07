Se exhiben, en el marco del Festival Veranos de la Villa 2023, más de 50 obras de casi una treintena de artistas chicanos de diferentes disciplinas artísticas y generaciones.

La muestra es una colaboración entre la Embajada de México en España y AltaMed

En colaboración con la Embajada de México en España y AltaMed, que por primera vez exhibe en España obras pertenecientes a su colección privada, llega a Madrid el enriquecedor mestizaje de la cultura chicana con la exposición In Your Face: Chicano Art After C.A.R.A.

La muestra reúne más de 50 obras de 29 artistas, cuenta con la curaduría de Susana Smith Bautista y comprende diferentes disciplinas, desde la escultura a la fotografía, pasando por grabados, pinturas y técnicas mixtas

La exhibición es la continuación de Chicano Art: Resistance and Affirmation (CARA), muestra organizada en Los Ángeles (Estados Unidos) en 1990 y que involucró a los más importantes autores y colectivos artísticos chicanos del período de 1965 a 1985.

En ese momento, por vez primera, una exposición de arte chicano logró el éxito y el reconocimiento necesarios para acceder al circuito de los grandes museos y dio voz al movimiento chicano-mexicano de ese período. Su legado ha producido una nueva generación de creadores que conservan los temas sociopolíticos, la cultura y las tradiciones de la identidad chicana y mexicana en el centro del camino artístico y cuyas obras en esta ocasión se muestran al público madrileño.

In Your Face: Chicano Art After C.A.R.A estará disponible para el público hasta el 27 de agosto en el espacio cultural Serrería Belga, como parte del programa del Festival Veranos de la Villa 2023.

Serrería Belga se encuentra ubicada en Calle Alameda, 15, Madrid, España.

Artistas participantes

– Carlos Almaraz

– Judy Baca

– Chaz Bojórquez

– David Botello

– Brbara Carrasco

– Yreina Cervantez

– Richard Duardo

– Diane Gamboa

– Glugio Gronk Nicandro

– Wayne Alaniz Healy

– Leo Limón

– Carmen Lomas Garza

– Harry Gamboa Jr.

– Estere Hernández

– Yolanda Lopez

– Gilbert “Magu” Luján

– César A. Martínez

– Juanishi Orozco

– Roberto “Beto de la Rocha”

-Roberto Gil De Montes

– Teddy Sandoval

– John Valadez

– Delilah Montoya

– Frank Romero

– Patssi Valdez

– Linda Vallejo

– Salvador Vega

– Larry M. Yáñez

-Viviana Paredes

LEG