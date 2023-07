Al asegurar que en Morena no están disputando cargos, el aspirante a la coordinación nacional de los comités de Defensa de la Transformación, Adán Augusto López, dijo que si bien la oposición podrá ganarles “un municipio o lo que sea, eso no tiene importancia, lo verdaderamente relevante es que ya no hay marcha atrás, que la revolución de las conciencias es irreversible. Eso no lo detiene nadie”.

Desde Acapulco, Guerrero, comprometió que la próxima administración, hará todo para que esa entidad “salga adelante, para que en la montaña no falte nada, para que en la Costa Chica no falte nada, no haya más marginación; para que en la Costa Grande, igual”.

Declaró que “Guerrero es un hermoso estado y sus habitantes son excepcionales, es con ustedes con los que vamos a construir un mejor Guerrero, porque lo más hermoso que nos ha dejado esta administración de Andrés Manuel López Obrador, que ha cambiado la vida pública en México, es la revolución de las conciencias”, aseguró.

Recordó que López Obrador es su paisano, “pues sí, somos de Tabasco; es mi amigo, sí; es mi hermano, sí. Pero lo más importante es que todo lo que soy o he sido, he sido diputado, senador y gobernador y secretario de Gobernación, todo eso se lo debo a él, porque en política él es mi maestro y uno siempre debe de seguir el ejemplo del maestro”.