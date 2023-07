La youtuber y streamer mexicana, Samy Rivers, se viralizó tras la reacción que tuvo al escuchar su voz creada en IA.

La regiomontana,Samantha Treviño Rivera, mejor conocida como Samy Rivers se volvió tendencia en redes hace un par de días tras pelear en dos ocasiones en La velada del año, proyecto de Ibai Llanos y también por la reacción que tuvo al momento de escuchar su voz cantando creada por inteligencia artificial.

En un video de Tiktok que se popularizó tras la grabación de Twitch se ve como la joven de 25 años al escuchar su voz en IA, hizo una cara de disgusto presuntamente por lo “fea” que se oía, así mismo mencionó:

“Inteligencia artificial, pero ¿qué es?”…ay, no, no no, ¡qué horrible!”, menciona mientras pone pausa para continuar diciendo: “yo no me quiero escuchar cantando ¿qué es esto?.

A parte yo no canto así, me da cringe escucharme a mí cantando, aparte esto qué es, ¿es una canción normal?”.

Pese a que a la creadora de contenido no le gusto, en el video que se viralizó internautas mostraron su gusto, pues comentaron:

“Demasiado tarde, todos estamos ya enamorados de ese IA”

“Muy tarde, ya es mi nuevo tono de llamada”

“Pero a mi si me gustó su canción”.

