La escudería de Red Bull Racing consiguió resultados favorables tras posicionar a Checo Pérez y Max Verstappen en el top 5 de las prácticas de este viernes, correspondientes al GP de Gran Bretaña.

El entrenamiento libre 2 en el circuito de Silverstone demostró distintas estrategias para este fin de semana, mayormente enfocadas a los ritmos de carrera y tiempos para la clasificación del día de mañana.

Asimismo, aunque Checo Pérez y Verstappen dominaron la sesión en gran medida, los pilotos que sorprendieron en la lucha por los mejores tiempos fueron Carlos Sainz de Ferrari y Alex Albon de Williams.

And Verstappen goes fastest, but Sainz is right on the Red Bull's tail, just 0.022s behind #BritishGP #F1 pic.twitter.com/2MffI9YJhU

Para los pilotos locales de Aston Martin la situación se mostró diferente, al presentar actualizaciones considerables para este GP, el monoplaza se mantuvo mayormente en la media tabla de la parrilla.

La historia con los otros locales fue diferente, pues la escudería de Williams consiguió estar dentro del top 5 de las prácticas libres 2, mostrando que el circuito británico le asienta bien a su monoplaza.

Both Williams drivers are enjoying themselves out there! 😃

Alex Albon is currently third fastest, Logan Sargeant is fifth fastest 💪#BritishGP #F1 pic.twitter.com/AgLmVA9G3F

— Formula 1 (@F1) July 7, 2023