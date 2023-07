A 129 años de su nacimiento, rendirán en Oaxaca homenaje a la sacerdotisa María Sabina, mujer sabia ligada a la historia del chamanismo y de los hongos sagrados en México.

Nació el 22 de julio de 1894 y su legado, vigente hasta nuestros días, será recordado con actividades culturales y recreativas.

Su bisnieto, Bernardino García Martínez, informó que el festival estará abierto a la población que quiera participar.

Las actividades comenzarán el 16 de julio y la clausura será el 22, cuando se conmemore el natalicio de la llamada Niña de Huautla, en el centro de este municipio.

Las bandas confirmadas para la celebración son: El Haragán, Bostón, Juan Hernández, Sangre Avándaro y Sangre Sativa, por ellos se pagará una cuota simbólica de recuperación de 200 pesos.

“Vamos a celebrar y conmemorar a la mujer espíritu. El 16 de julio se inicia el festival a las 11:00 de la mañana en la Casa de Salud”, señaló García Martínez.

Bernardino consideró que es una buena oportunidad para conocer más sobre la chamana mazateca.

SABIDURÍA Y MISTICISMO

En la sierra oaxaqueña, tierra de frijol y las milpas, la cultura mazateca es guardiana de un ritual religioso basado en la ingesta de hongos alucinógenos.

La encumbrada localidad de Huautla de Jiménez, vio nacer a María Sabina Magdalena García, mujer de andar silencioso, muy bajita y de presencia casi inadvertida.

Menudita de cuerpo -dicen que porque nació de siete meses- su vida transcurrió prácticamente como la de cualquier mujer indígena, aunque el destino o la presencia divina, la convirtieron en instrumento de sabiduría que la transformó en la afamada sacerdotisa que tenía el don de curar.

Tenía tres años cuando nació su única hermana, María Ana, y al poco quedó huérfana de padre. Se sabe que en el linaje de su familia había dos ancestros chamanes, por ello se piensa que antes de los diez años descubrió de manera intuitiva el uso de los hongos y las hierbas, el cual usó para curar a los enfermos de su comunidad.

Como era costumbre, fue entregada a los 14 años, sin boda ni noviazgo, a Serapio Martínez, con quien tuvo sus primeros tres hijos y al cumplir los 20 años, comenzó con su oficio de chamana.

En veladas nocturnas ingería los hongos para conectarse con sus dioses, quienes le ayudaban a averiguar, entre rezos y visiones, la dolencia de sus pacientes.

Diez años más tarde, vuelve a tener marido, Marcial Carrera, con lo que pone pausa a su oficio de sanadora, ya que la regla marca abstinencia sexual para manipular los hongos. Trece años y seis hijos después, María Sabina vuelve a quedar viuda y retoma su práctica como sanadora. Fue en la década de los 40 cuando comenzó a volverse conocida.

MENSAJERA DE LA DIVINIDAD

Los chamanes existen en muchas culturas del mundo. Desempeñan su papel de sanadores, sabios y mensajeros de la divinidad en sus respectivas comunidades. Suelen ingerir algún tipo de planta para alterar su estado de conciencia y entrar en trance; se internan en el rito a través de cantos, bailes y rezos.

Se cree que con ello, tienen el poder de entrar a otros planos de la conciencia o mundos, donde los espíritus les dan mensajes acerca del futuro.

En la década de los 50 un reportaje en la revista Life, del estadounidense Robert Gordon Wasson, y su esposa Valentina Pavlovna, la dan a conocer internacionalmente y a partir de ello son muchos los que acuden a buscarla.

Pero, a pesar de ser la sabia de los hongos, muere en la misma pobreza en la que vivió 91 años.

Cita

El hongo sagrado me toma de la mano y me lleva al mundo donde se sabe todo. Allí están, hablan en cierto modo que puedo entender. Les pregunto y me contestan. Cuando vuelvo del viaje, digo lo que me han dicho y lo que me han mostrado”

MARIA SABINA

Chamana de Huautla

VISITAS FAMOSAS

Entre los 50 y 70, poetas, escritores, artistas, turistas, curiosos y cientos de creyentes llegaron hasta la sierra oaxaqueña en busca de consumir los hongos alucinógenos de María Sabina, conocidos como “niños santos”.

Aunque se dice que solo se confirmó la visita de Robert Gordon Wasson, escritor, micólogo y banquero, personaje clave en la viralización a nivel mundial de la María Sabina, su ubicación, sus métodos de sanación y sus dones; además de los científicos Roger Heim y Albert Hofmann.

No se tiene certeza de quienes realmente fueron aquellas personalidades famosas que visitaron, pero se habla de personajes como: Walt Disney, Alejandro Jodorowsky, Fernando Benitez, Jacobo Grinberg.

También se habla de Mick Jagger, Bob Dylan, Peter Townshend y Jim Morrison, pero sin que haya registro.

