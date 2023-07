Superados los 144,9 kilómetros entre Tarbes y Cauterets-Cambasque, el esolveno Tadej Pogacar se adjudicó la sexta vuelta en Tour de Francia, luego de culminar el circuito en un tiempo final de tres horas, 54 minutos y 27 segundos, con una media de 37,1 km/h y posterior a un enfrentamiento directo ante Jonas Vingegaard durante cierto momento de la ruta.

En lo que significó una experiencia de solo un día para Jai Hindley como el ciclista con el maillot amarillo, el australiano quedó como tercero general tras finalizar la actividad de la sexta fecha, en una edición que por ahora domina Vingegaard, con apenas 25 segundos de ventaja sobre Pogacar.

Pese a su victoria en esta etapa, el esolveno confirmó que aún no se puede hablar de venganza tras el resultado de la primera ruta que lo ha obligado a recuperar cierto terreno sobre los líderes. “No se puede hablar de revancha, pero siempre es bueno ganar. Han intentado atacarme en el Tourmalet y me he dicho que si me descolgaba ya podía hacer las maletas, pero he logrado mantenerme y al final he podido atacar. Creo que este Tour va a ser una lucha hasta el final”.

El hoy segundo mejor ciclista de la edición asegura que el Tour de Francia es un evento en el que puede pasar cualquier cosa sin importar los tipos de planes que se tengan, debido a las circunstancias de carrera que hacen difícil de predecir lo que sucederá.

En contraparte con el ganador del sexto recorrido, Jonas Vingegaard se mostró contento por el maillot amarillo al afirmar estar encantado con el color y el simbolismo que representa en el deporte, aunque resaltó la dificultad que ha significado el desprenderse de Pogacar durante la carrera.

“Él ha tenido un día mejor y aunque lo hemos intentado en el Tourmalet, ha resistido. Habría sido perfecto dejarle pero tenía mejores piernas que ayer y merece la victoria”, subrayó.

Jonas aseguró que saben de la capacidad de recuperación que tiene Tadej y aunque por ahora el equipo de Jumbo-Visma se encuentra satisfecho con lo realizado por el grupo de ciclistas como Wout van Aert, también afirmó que veremos un Tour emocionante en el que hasta el momento están conformes con el liderato general.

LEG