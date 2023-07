Peso Pluma, el exitoso cantante de corridos tumbados recibió una fuerte ovación tras lanzar la primera bola en el estadio de los Dodgers.

Este miércoles Hassan Emilio Kabande Laija, conocido como Peso Pluma, se robó el show en el Dodger Stadium tras ser el invitado de honor para la ceremonia del primer pitcheo en el juego que ganó Los Ángeles a Pittsburgh en MLB.

Doble P fue el encargado del lanzamiento simbólico de la primera bola hacia Julio Urías, quien hizo de cátcher para atrapar el pase del cantante.

Su intervención la realizó como todo un profesional del béisbol, ya que portó una camisola con el número 77, mismo que porta Urías, el deportistas que le regaló dicha indumentaria al cantante, como muestra de agradecimiento y admiración.

Cabe destacar que, tras dicha participación miles de aficionados ovacionaron y cantaron los principales éxitos del tapatío, los cuales fueron reproducidos en las bocinas del estadio.

Por otra lado , Hassan, después del lanzamiento disfrutó del partido en un lujoso palco, donde vio la victoria de los Dodgers 6-4 ante los Pittsburgh Pirates.

