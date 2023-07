El Gobierno federal redujo la expectativa de producción de la Refinería de Dos Bocas (Olmeca), la cual esperan genere 128 mil barriles de combustibles diarios este año, es decir, 42 mil barriles menos a los anunciados por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 25 de enero pasado, cuando aseguró que se arrancaría con 170 mil diarios.

En la Mañanera de ayer se presentó un reporte de Petróleos Mexicanos (Pemex), donde se destaca que la producción de barriles refinados por Dos Bocas será de 128 mil diarios este año, mientras que para 2024, en lugar del máximo estimado de principios de año de 340 mil diarios, se contempla sólo 306 mil.

Pese a que los estimados de producción anunciados ayer por el Gobierno son más conservadores, expertos en materia energética consultados por este diario dudan que la Refinería de Dos Bocas, proyecto emblema del actual Gobierno, comience a producir en lo que resta de 2023 y que alcance su máximo potencial en 2024.

En primer lugar, Gonzálo Monroy, director de GMEC Energy señaló que los datos presentados por el Gobierno federal son falsos.

“Yo sí me atrevo a decir que es falso. Incluso eso de que ya está cargado es falso y voy a tomar las palabras de la secretaria (de Energía) Rocío Nahle, ahorita no van a terminar ningún proceso, están haciendo recirculación, incluso ella reconoció que lo estaban haciendo a menos de 10% de la capacidad de carga”.

El especialista enfatizó que no se puede hacer ningún tipo de prueba porque no se ha terminado de construir la factoría y que los datos presentados en la lámina salieron de un escritorio.

“Lo que presentaron no tienen sustento de ningún tipo (…) muy probablemente salieron del escritorio del ingeniero Leonardo Cornejo Serrano, subdirector de Proyectos Industriales de Pemex Transformación Industrial, el segundo de la secretaria Nahle”.

Por ello, Gonzalo Monroy subrayó que la tabla elaborada por Pemex y presentada por López Obrador no coinciden con la realidad.

“Esos números no son nada consistentes (…) no están basados en la realidad”, detalló.

También comentó que Dos Bocas no está refinando, pues si se observan los videos que ha compartido la secretaria de Energía Nahle, la instalación no está terminada.

“Ahorita está en construcción, el número de producción es cero, así de sencillo, el número de producción de cualquier refinado es cero, tal cual”, comentó.

Y enfatizó que la planta estará construida en su totalidad hasta finales de 2024, o probablemente 2025 de tal suerte que las pruebas comenzarán hasta 2025 o 2026, y que no será gasolina para la venta lo que salga en esas primeras tandas.

“Vamos a ver pruebas de carga, de prearranque muy probablemente hasta 2025, 2026, así es que a eso todavía le falta un buen cacho”, destacó.

Incluso señaló que el presidente López Obrador sabe la situación, pues no fue a Dos Bocas el 1 de julio.

“El primero de julio no fue a Dos Bocas, se quedó en la Ciudad de México a festejar el quinto aniversario de su triunfo electoral (…) el Presidente tiene un buen rato que no va a Dos Bocas, no ha ido desde mayo”.

Por su parte, Ramsés Pech, analista de Caravia y Asociados, enfatizó que actualmente se realizan pruebas operativas, no refinación.

“No se está refinando crudo en la refinería de Dos Bocas. Lo que se está haciendo es pruebas operativas para decidir técnicamente cuál es el grado de refinación en cuestión de presión y temperatura y evaluar que los equipos estén funcionando correctamente en cuanto a seguridad”.

Es decir, al sistema de la refinería está entrando crudo para hacer pruebas que pueden durar entre 6 y 8 meses.

“Lo que estamos viendo y escuchando es que están metiendo una cierta cantidad de crudo para evaluar cómo está funcionando porque no puedes meter en una refinería en forma directa el volumen total de lo que tienes programado, porque desconoces qué puede fallar”.

Por lo que en estos momentos lo que hacen los técnicos de la planta es seguir la recomendación de los constructores de ir ingresando crudo gradualmente hasta que se logre una normalización del sistema, para determinar si se puede llegar a la capacidad requerida de labor que es de 80%.

“Pero los productos de forma comercial, que ya salgan la gasolina y diésel que se tenía programado que salgan, yo creo que será por ahí de 2024, 2025”, subrayó.

De tal suerte que los datos presentados por el Presidente serían sobre una “refinación de prueba”, no para la venta de los derivados del crudo.

“Te doy este ejemplo, cuando tú riegas una planta y la planta está hasta arriba no le puedes echar el chorro de agua desde arriba, le tienes que echar de poco a poquito para que no se vaya a derramar la tierra (…) No la puedes prender rápidamente, porque sino te vas a meter en un problema”.

No solo las cifras que promete el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la producción de la refinería de Dos Bocas son utópicas, sino también las estimaciones que presentó ayer Petróleos Mexicanos (PEMEX), aseguró el experto en procesos petroquímicos Ramses Pech.

El también analista en temas de energía y economía aseguró que la refinería Olmeca está actualmente en pruebas que durarán entre seis y ocho meses, y pudiera llegar al 100% a finales del año 2024, siempre y cuando no exista un problema en las pruebas que se están realizando.

Pech puntualizó que las seis refinerías nacionales están al 54% de producción y desde 2018 solo han aumentado su producción un 6%, por lo que llegar a las metas planteadas por la administración federal significaría que en seis meses tendrían que aumentar 30% su capacidad, lo que se ve complicado, ya que el promedio anual de crecimiento es de 2 a 3%.

“En julio ya vamos a estar produciendo… se van a estar procesando como 160 mil barriles diarios y… No, porque son 340 mil, se van a estar procesando la mitad que son, ¿qué? 170 mil”

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de México

25 de enero de 2023

