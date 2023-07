Tal parece ser que Rodolfo Pizarro estaría viviendo sus últimos momentos con la camiseta del Inter Miami, el jugador mexicano habría sido notificado que ya no formaría parte del cuadro de la MLS, esto como parte de la reestructuración que se está llevando a cabo dentro del club.

Luego de su participación el día de ayer en el juego contra Columbus Crew en donde su ahora exequipo recató el empate a dos goles, en zona mixta, el jugador de 29 años dio a conocer su partida del club.

“Es difícil. No sabía por qué yo tengo contrato, que iba a poder ser cambiado. Es un poco raro, ya le pasó a muchos compañeros que un día están y al día siguiente no, creo es la única liga en el mundo que hace esto. Sí, es raro, pero son las reglas y hay que acatarlas”, señaló el jugador mexicano.

Pizarro llegó al conjunto de la MLS procedente de Monterrey por más de 20 millones de dólares para volverse en el primer jugador franquicia de la institución, lamentablemente nunca pudo consolidarse y en los 61 partidos que ha disputado, solamente generó siete goles y diez asistencias.

El mediocampista no formará parte del equipo que próximamente tendrá a Messi, Busquets y que, bajo la dirección de Gerardo Martino, buscará tomar el protagonismo tanto en la MLS como en la Concacaf.

“Sí, me hubiera gustado estar con él (con el Tata). Y más que nada me queda como un mal sabor de boca de no haber respondido a toda la confianza que me dieron los dueños del equipo”.

De acuerdo con diversas fuentes, Pizarro es pretendido por algunos equipos de la Liga Mx y por otros de la MLS, uno de ellos sería el equipo de LA Galaxy, en los siguientes días Rodolfo deberá presentarse a las instalaciones del Inter Miami para realizar sus últimos entrenamientos y definir los términos sobre su salida del equipo.

🇲🇽 Sources have told me that the LA Galaxy are one team interested in Rodolfo Pizarro, who is expected to leave Inter Miami soon in order to make room for Leo Messi and Sergio Busquets.

Other teams have also expressed interest, including in Liga MX.#InterMiamiCF #Messi𓃵 #MLS pic.twitter.com/ViYmpRUFGA

— Franco Panizo (@FrancoPanizo) July 5, 2023