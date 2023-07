Los ataques del presidente, Andrés Manuel López Obrador hacia la senadora Xóchitl Gálvez buscan debilitar a la que se vislumbra podría ser la candidata de la oposición, coincidieron expertos consultados por 24 HORAS.

Los especialistas también destacaron que el primer mandatario reconoce a Gálvez como un perfil político digno de competencia, a comparación de otros que se ubican en el bloque opositor.

Gustavo López Montiel, doctor en Ciencia Política por The New School for Social Research (New York, EU) explicó que los ataques del Presidente hacia Gálvez se dan para tratar de desarticular la posible candidatura de la senadora.

Aseguró que el primer mandatario sabe que uno de los peores escenarios que podría tener con respecto a la oposición, es que hubiese una mujer con trayectoria y que no ha sido acusada de corrupción.

El también profesor del Tecnológico de Monterrey destacó que “el hecho de decir que fue alguien que fue escogida hace hace unos días, que tuvo consultas y que decidieron designarla a ella, pues obviamente abona a una narrativa en donde pues ella al final no obtiene esa candidatura por méritos propios, sino por una designación de grupos de interés”, dijo.

López Montiel enfatizó que el jefe del Ejecutivo encontró un escenario que no esperaba con la tendencia de la senadora Xóchitl Gálvez.

Este lunes luego de que el Presidente señaló que ella será la candidata presidencial de la Alianza Va por México (PAN, PRI y PRD) por designación de empresarios como Claudio X. González, Gálvez acusó a López Obrador de machista, al señalar que no puede aceptar que una mujer tenga una aspiración política por méritos propios.

Y ayer, el mandatario aseguró que Gálvez “es candidata de la mafia del poder. Para ser más claros es la candidata de Salinas, de Fox, Claudio X González. Es la candidata de los que quieren regresar por sus fueros, para seguir saqueando al país”, expresó.

“¡Qué machismo puede haber, en este gobierno federal somos como un millón 500 mil servidores públicos, la mayoría mujeres! ¿Cuándo he ofendido a una mujer? ¡Nunca!”, dijo AMLO luego de que Xóchitl Gálvez lo llamó “machista”.

Por su parte Javier Contreras, profesor de la UNAM y de la Universidad Iberoamericana, explicó que Gálvez es una figura política de importancia local en la Ciudad de México, y que no se trata de una mujer improvisada, sino de una persona que tiene su propio capital político e historia

“A diferencia de otras personas a las que eventualmente se llega a referir el Presidente y que las descalifica o no las toma con mucha seriedad, en el caso Gálvez pues no solamente él la ha anunciado como la candidata de la oposición, de acuerdo con lo que dijo en la conferencia, sino que no la trata con desprecio, es decir, la reconoce como otro perfil político”, expuso.

Por otra parte, los partidos PAN, PRI y PRD repudiaron los ataques del Presidente en contra de Gálvez y acusaron que el primer mandatario está ejerciendo violencia política de género.

Las secretarias generales Cecilia Patrón, del PAN; Carolina Viggiano, del PRI, y Adriana Díaz, del PRD, condenaron que desde las conferencias mañaneras el Jefe del Ejecutivo “esté violentando a una mujer que viene desde abajo y ha construido su carrera política en la honradez; burlándose públicamente de la legisladora con cartones políticos para ridiculizarla y señalar que no es del pueblo, lo que muestra una postura clasista”.

FRASE

“Veo yo una especie de reconocimiento, de potencialidades es decir que podría ser una competencia… no era una figura de alcance nacional hasta que comenzó a ser enunciada en principio en la Mañanera”, Javier Contreras

Académico de la UNAM

