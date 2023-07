El presidente Andrés Manuel López Obrador, calificó de “leguleya” la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto a reducir sus altos salarios que rebasan el del titular del Ejecutivo Federal, por lo que les recordó que violan el artículo 127 de la Constitución. Era de esperarse una respuesta así, leguleya, porque es muy claro el artículo 127 de la Constitución, y lo están violando los ministros de la Corte. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor que su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función. La suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Eso es clarísimo, ningún servidor público, sólo que los ministros de la corte no sean servidores públicos, que en sentido estricto algunos no lo son, son servidores privados, pero su cargo formal es de servidor público. López Obrador insistió que enviará una iniciativa de reforma para clarificar a interpretación de la Constitución, pero después de las elecciones de 2024, pues para ello necesita mayoría calificada en el Congreso de la Unión. No queda más que enviar una iniciativa de reforma a la Constitución más precisa, porque ellos dicen que no está clara la Constitución, no está especificado bien en la Constitución, entonces hay que detallar todo. Entonces, voy a mandar esa iniciativa de ley en su momento, nada más que vamos a esperar a ver si se cuenta en la próxima legislatura con mayoría calificada, porque es una reforma a la Constitución. López Obrador insistió en que la senadora Xóchitl Gálvez es la candidata del empresario Claudio X González para contender por la Presidencia de la República en 2024. Ya aclaré que ella es la candidata de la mafia del poder; para ser más claros, es la candidata de Salinas, es la candidata de Fox, es la candidata de Claudio X. González, es la candidata de los que quieren regresar por sus fueros, porque quieren seguir saqueando al país. El primer mandatario lamentó que el PRI está terminando desfigurado, tras las renuncias de los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga Delgado y Eruviel Ávila.

DIPUTADO IGNACIO MIER; SI LA SCJN NO ES SENSIBLE AL CLAMOR SOCIAL DE JUSTICIA, LA REBASARÁ LA REALIDAD

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que se le hará una invitación personal a cada ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) para que decidan si se suman al ejercicio de análisis de una reforma judicial que clama la sociedad. Tengo el conocimiento puntual y formal de que acordaron que fuera una decisión individual, en lo personal, que no comprometa al órgano superior del poder en su asistencia a los conversatorios para conocer las conclusiones que han derivado de estos ejercicios democráticos deliberativos. El legislador enfatizó que derivado de los conversatorios se ha visibilizado el clamor social por un Poder Judicial más sensible y cercano, por lo que hizo un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se sumen a este trascendental ejercicio de revisión. Por eso es importante que participen o lo hacen por voluntad propia, por este llamado respetuoso, democrático que hace el Grupo Parlamentario de Morena o los va a rebasar la realidad, los va rebasar el pueblo. Ignacio Mier destacó que una de las primeras aproximaciones de los conversatorios es la necesidad de esta revisión profunda del Poder Judicial que ha sido respaldada por diversos actores de la sociedad. Esto implica una revisión de cómo se elige, cuáles son sus procedimientos y presupuestos, y una revisión de sus atribuciones, incluido lo establecido en el artículo 96 constitucional sobre el procedimiento para la designación indirecta de magistrados, después de casi 100 años de haber sido establecido.

CLAUDIA SHEINBAUM; DESTACA RENUNCIAS AL PRI, QUIENES SE HAN BAJADO DE LA CONTIENDA Y LA DISOLUCIÓN DE SU CONSEJO ELECTORAL.

Claudia Sheinbaum aseguró que al bloque opositor Va por México, no le está yendo muy bien. Aseguró que ya huele al dedazo de Claudio X. González, refiriéndose a las recientes declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que Xóchitl Gálvez había sido elegida por el empresario para ser la candidata de la oposición. Sheinbaum destacó que no les está yendo bien rumbo a 2024 y que ya se les acabaron sus disfraces de demócratas. Indicó que les renunciaron los que iban a ser su mini INE, al referirse a la disolución del Consejo Electoral Ciudadano que se encargaría de la definición de su candidato. Asimismo indicó que también contrataron a Luis Carlos Ugalde y a sus amigos, los responsables del fraude electoral del 2006. Sheinbaum destacó la renuncia al PRI de Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y otros legisladores y liderazgos priistas, así como quienes se bajaron de su contienda por la candidatura de oposición al no considerar el método transparente.

MARCELO EBRARD; DE EXISTIR FRAUDE EN LA ENCUESTA NACIONAL DE MORENA PARA ELEGIR A SU CANDIDATO PRESIDENCIAL, ESTO IMPLICARÍA UNA RUPTURA CON EL PARTIDO

El ex canciller Marcelo Ebrard señaló que, de haber fraude en la encuesta nacional de Morena para elegir a su candidato presidencial, esto implicaría para él una ruptura con el partido. Sobre la posibilidad de cambiarse de partido en caso de no ganar la encuesta nacional de Morena para ser candidato presidencial, dijo: No tengo previsto irme a ningún partido distinto a Morena porque estoy en este proyecto y soy congruente. Si me hacen chanchullo no sería irse a otro partido, tendría que denunciar que lo hicieron, sería una ruptura, una catástrofe para Morena, no creo que vaya a suceder, pero sería el único escenario en el que podría tener una situación de esa naturaleza. No estoy pensando en ser candidato por cualquier vía a cualquier costo, tengo que seguir y ganar esta encuesta. De llegar a la Presidencia de México, ejercerá un gobierno de izquierda que, aunque dará seguimiento a la Cuarta Transformación, no será una copia del presidente Andrés Manuel López Obrador. No es que vaya a cambiar la estrategia por completo, sino hacer el paso siguiente a esas estrategias y desde luego darle tu sello propio, no podemos ser idénticos, el que diga que va a ser idéntico, está mintiendo, está engañando, porque cada uno de nosotros tiene su individualidad, sus prioridades, sus ideas. Yo creo que nuestra obligación es dar buenos resultados, es que logremos lo sustantivo, lo que más le importa a la gente, para que no le demos el paso a las tendencias de ultra derecha.

ADÁN AUGUSTO LÓPEZ: OFRECIÓ QUE HABRÁ JUSTICIA PARA LAS FAMILIAS CON HIJOS DESAPARECIDOS

Adán Augusto López, aspirante presidencial de Morena, en un encuentro con habitantes de la localidad de San Fernando, Tamaulipas, ofreció que habrá justicia para las familias con hijos desaparecidos, aquellas a las que no se ha podido ayudar en su búsqueda y para los niños huérfanos de esta absurda guerra. El ex secretario de Gobernación se comprometió que con la Cuarta Transformación, vamos a buscar los mecanismos para empezar a ayudarlos. Agregó que dispuso que vengan y se queden aquí en San Fernando, el senador por Tamaulipas José Ramón Gómez Leal y otros legisladores, para que apoyen a las familias afectadas. López Hernández indicó que en San Fernando, han enfrentado desde hace años el fenómeno de las desapariciones de personas, reconoció el sufrimiento de las madres. Les dijo que nunca encontrarán consuelo, pero no queda más que unirse y ser leales: Tendrán la solidaridad, la atención, el respeto y cariño que se merecen. Afirmó que con la permanencia de la Cuarta Transformación todos los programas sociales no solo se van a mantener, sino que se verán fortalecidos, principalmente la Pensión Universal para Adultos Mayores, como lo demuestra el hecho de que hoy de 4 mil 800 pesos y a partir de enero próximo pasará a 6 mil pesos bimestrales. Se va a trabajar por la disminución de las tarifas eléctricas, por ampliar los precios de garantía, para que haya fertilizantes para todos; la transformación ya inició y no se va a detener, al contrario, vamos a consolidarla entre todos.

RICARDO MONREAL; ASEGURA QUE LLEGARÁ HASTA EL FINAL DEL PROCESO INTERNO DE MORENA PARA LA ELECCIÓN DE SU COORDINADOR NACIONAL

El senador con licencia, Ricardo Monreal, candidato a coordinador de la defensa de la cuarta transformación, en Jalisco, asegura que llegará hasta el final del proceso interno de Morena para la elección de su coordinador nacional. Señalo que descarta que vaya a renunciar a Morena y hablo de la importancia que tiene Jalisco en este proceso. Ricardo Monreal lleva dos días que le ha dedicado a Jalisco, estuvo en Puerto Vallarta y en Guadalajara donde ha tenido reuniones con representante sociales, universitarios, empresarios y medios de comunicación. El senador habló sobre la importancia de Jalisco en el proceso interno de Morena. Para mí es una prioridad Jalisco, es clave, prioritario y por eso vine a estar con los jaliscienses y por eso vine a estar con los jaliscienses y a través de estas reuniones, asambleas dar a conocer mi propuesta. Destacó que la experiencia de 42 años, su carrera política, el haber sido tres veces diputado, tres veces senador y gobernador son sus principales ventajas frente al resto de los aspirantes. Sobre sus propuestas de trabajo, dijo que es un tema prioritario, la seguridad, atender el cambio climático, la política social, la salud y la educación. El senador aseguró que vamos a llegar hasta el final ese es nuestro propósito. Lo dije desde un principio que no me iba a prestar a ningún tipo de simulación o farsa, creo en este proceso y voy a llegar hasta el final

MARIO DELGADO; QUE ‘ALITO’ MORENO SE QUEDE MAS TIEMPO EN EL PRI PARA QUE ACABE DE DESTRUIRLO

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, señalo que le deberían de dar más tiempo a Alejandro Moreno en la presidencia nacional del PRI, para que termine de destruir al partido. Aseguró que “Alito” ha contribuido al crecimiento de Morena. Destacó que gracias a Alejandro Moreno el PRI pasó de mal gobernar a 54 millones de personas a sólo 4.9 millones, mientras que Morena de no gobernar ninguna entidad a 90.7 millones de personas. Aseguró que le parece injusto todo lo que dijeron los priistas que renunciaron a su militancia contra Moreno Cárdenas, quien además, dio al PAN la candidatura presidencial para acabar de enterrar al partido. Por eso, yo creo que no deberían de desesperarse los priistas, deberían de darle un poco más de tiempo a Alito Moreno para que acabe de destruir al PRI. Alejandro Moreno ha contribuido mucho al crecimiento de nuestro movimiento, por eso me parece injusto que lo maltraten como lo maltrataron. Destacó que un partido que era heredero de los mejores valores de la Revolución Mexicana, terminara tirando por la borda toda esa historia para convertirse en comparsas de la derecha más corrupta que hay en el país. No han entendido lo que ha pasado en nuestro país y por eso tienen los resultados que tienen.

FRENTE AMPLIO; SE REGISTRAN LOS PRIMEROS ASPIRANTES EN EL PROCESO DE SELECCIÓN

Santiago Creel, Xóchitl Gálvez, Jorge Luis Preciado y Gabriel Quadri presentaron su documentación para registrarse en el proceso de selección del responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Los aspirantes se registraron ante el Comité Organizador y posteriormente acudieron al Comité Ejecutivo Nacional del PAN a presentar su notificación, en donde fueron recibidos por el dirigente nacional y la secretaria general. Queda pendiente que Preciado presente su notificación ante el partido. El presidente de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, garantizó que el CEN recibirá a todos aquellos mexicanos y mexicanas que quieran registrarse y dar el primer paso para defender a México. Tras reconocer a las y los integrantes del Comité Organizador por su conocimiento y solvencia para organizar este proceso inédito, invitó a toda la ciudadanía a que el próximo miércoles 12 de julio que se abra la plataforma para respaldar a los aspirantes, se registren y contribuyan a cambiar el rumbo de México. Quienes se inscriban en esta plataforma le podrán dar su respaldo a cualquiera de las y los aspirantes registrados, pasarán a la siguiente etapa quienes logren al menos 150 mil respaldos digitales de la sociedad y así irán a la última etapa quienes logren la mayor competitividad. A las y los aspirantes, les deseó éxito y aseguró que a diferencia de lo que se hará en Palacio Nacional, en el PAN sí habrá contraste de ideas y de perfiles, y no despilfarro de recursos como se está viendo con las mal llamadas corcholatas. Marko Cortés dijo no tener duda, que el tiempo a López Obrador ya se le acabó porque el Frente Amplio por México ganará el 2024.

ENRIQUE DE LA MADRID Y SILVANO AUREOLES; INVITACIÓN A LA JORNADA DE REGISTRO DE ASPIRANTES DEL FRENTE AMPLIO POR MÉXICO

Enrique de la Madrid y Silvano Aureoles, extienden una cordial invitación a dar seguimiento a la jornada de registro de aspirantes al cargo de Responsable de la Construcción del Frente Amplio por México, que se llevará a cabo el día de hoy, miércoles 5 de julio, en el Salón Alfonso Reyes de la sede nacional del PRI, ubicada en Insurgentes Norte 59, Col. Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. A las 11:00 horas, asiste Enrique de la Madrid, en el caso de Silvano Aureoles, asistirá el día de mañana jueves 6 de julio, a las 12:30 horas.

SILVANO AUREOLES; FALSA LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA SOBRE SUPUESTA INHABILITACIÓN

Ante las declaraciones de Alfredo Ramírez Bedolla donde señala que un juez ha ratificado la inhabilitación en contra de mi persona y que esta misma se encuentra firme, señalo contundentemente que es totalmente falso. El interés del Gobierno de Michoacán y el Gobernador es generar daño a mi imagen pública, difundiendo mediante los convenios con medios de comunicación, información errónea, agraviante, falsa y que los lleva a incurrir en actos ilegales. Es lamentable que quienes se ostentan como comunicadores o medios de comunicación veraces, le corrijan la plana a “Juanito” Bedolla y publiquen información que viola flagrantemente la ley, con el solo objetivo de descalificarme, al considerarme su adversario político. He de señalar que el proceso legal que se sigue ante la sanción que la Contraloría de Michoacán pretende imponerme es ilegal, el documento que adjunto al presente en formato de imagen, se hace constar por dicha dependencia, contradiciendo el dicho de Ramírez Bedolla, en su quinto apartado, que la resolución no se encuentra en firme, al existir medios de impugnación. Mis abogados presentaron el juicio de nulidad donde se solicita sea revisada la legalidad, al no ser la Contraloría de Michoacán, autoridad competente. Por lo tanto es no ejecutable. Adjunto también al presente en formato de imagen, acuse del recurso de reconsideración presentado la mañana de este 04 de julio ante el Juzgado Primero Administrativo del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán de Ocampo, mismo que no pudiese haber sido recibido si un juez hubiese ratificado la ilegal inhabilitación en mi contra como este medio de comunicación señala. Además, al momento en que se publica información falsa que afecta mi reputación sin revelar la fuente, viola la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

DANTE DELGADO; MOVIMIENTO CIUDADANO RESPALDA A XÓCHITL GÁLVEZ, “ES NUESTRA AMIGA”.

Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, dijo que “Xóchitl es nuestra amiga”. Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que Xóchitl Gálvez será la candidata presidencial de Va por México para las elecciones de 2024. Dante Delgado dijo: Yo pensé que habíamos sido nosotros quienes la impulsamos, pero así es López Obrador, siempre piratea las ideas de otros. Dijo que AMLO anda aturdido, ya que todos los días habla y no dedica tiempo a gobernar bien, y la oposición hace exactamente lo que el presidente quiere, que por eso les tiene tomada la medida y constantemente se pitorrea de ellos. El problema es que hay algunos sectores de la sociedad que no saben de política, que no la entienden y que se imaginan por el viejo régimen priista que los partidos, que hoy son cascarones vacíos, siguen siendo la oposición, que ya no lo son. En eso se basa el presidente para permanentemente burlarse, descalificarlos y ofenderlos. Dante Delgado afirmó que el presidente de la República sabe que la única oposición que tiene enfrente es Movimiento Ciudadano, le vamos a ganar el año que entra, y lo vamos a hacer. Explicó que el proceso de selección de su candidato presidencial iniciará en noviembre, como lo marca la ley, aunque el oficialismo y la oposición tradicional ya comenzaron sus procesos internos. El 14 de junio tenemos el Consejo Nacional, donde vamos a ir integrando el consenso para definir las reglas que habrán de operar en términos de la ley para el proceso que empieza en noviembre, que nos permitirá, el 5 de diciembre, tener la candidatura institucional de Movimiento Ciudadano. Destacó que en su propuesta habrá innovación, visión de futuro, jóvenes, mujeres y actores de la sociedad civil que van a sacudir al país. Eso es lo que va a aportar Movimiento Ciudadano, el proyecto político que México está esperando.

ALEJANDRO MORENO; LO QUE IMPORTA ES CONSTRUIR UNA ALTERNATIVA ANTE EL PEOR GOBIERNO DE LA HISTORIA

Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, señalo que lo que importa más en México es mostrar el deseo, la fuerza y la fortaleza para construir una alternativa ante el peor gobierno de la historia. Alejandro Moreno, recibió a Gabriel Quadri de la Torre en la sede priista, quien acudió a notificar su registro ante el Comité Organizador para participar en la elección del responsable de la construcción del Frente Amplio por México, ahí aseguró que es un hombre que desea ser parte esencial de la edificación de un mejor país. Al lado de Rubén Moreira y Rolando Zapata, representantes del partido ante el Comité Organizador, Alejandro Moreno subrayó que para el PRI, la sociedad civil y la alianza “Va por México”, lo que importa más es tener ganas, estar comprometido, saber cómo y tener con qué, y mostrar ese deseo, fuerza y fortaleza para que todos juntos construyamos una alternativa. Esta alternativa es prioritaria, ante el peor gobierno de la historia. Y todos sabemos que Morena es una tragedia y una desgracia para este país. Destacó que para Gabriel Quadri esta elección será una gran oportunidad para encontrarse, dialogar, construir y estar cerca de la ciudadanía, en un proceso no sólo inédito, sino histórico.

VLADÍMIR PUTIN; ASEGURA QUE RUSIA SUFRE UNA “GUERRA HÍBRIDA” PERO QUE CONTRARRESTARÁ LAS PRESIONES EXTERIORES

El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que Rusia es objeto de una guerra híbrida, pero que el país contrarresta y contrarrestará las presiones exteriores, al intervenir en la cumbre telemática de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). Ahora contra nosotros se lleva a cabo, de hecho, una guerra híbrida, se emplean sanciones antirrusas, ilegítimas y sin precedentes por su magnitud. Subrayó que Rusia contrarresta y contrarrestará la presión exterior, las sanciones y las provocaciones. Denunció que desde hace años, junto a las fronteras rusas, fuerzas exteriores llevan a cabo un proyecto para convertir Ucrania en un Estado hostil, en una anti-Rusia.

