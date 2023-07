Atención amantes de los videojuegos, Xbox acaba de revelar los nuevos números que estarán disponibles para el Game Pass en los próximos días y hay algunas sorpresas que les darán una alegría.

De acuerdo con un comunicado publicado por una de las empresas más importantes de la industria, serán 8 videojuegos que se añadirán a este catálogo, unos de manera inmediata y otros con el paso de los días.

El estreno más importante es la inclusión de GTA V, el cual a partir del día de hoy podrás jugarlo si tienes acceso a tú Game Pass, recuerda que en nuestro país tiene un costo de $149 pesos al mes o si lo deseas, también puedes contratar el “Game Pass Ultimate” por solo $229 pesos al mes.

El resto de los juegos que conforman la lista con su fecha de estreno son:

Además de estas inclusiones a su catálogo especial, tendremos la llegada de algunos DLC para sus diferentes videojuegos, Forza Horizon 5 agregará una serie de autos especiales debido al estreno de la película de ‘Barbie’ el próximo 20 de julio.

El FIFA 23 ya cuenta con la actualización para jugar con las selecciones participantes de la Copa Mundial Femenina 2023 celebrada en Australia y Nueva Zelanda, además de dos actualizaciones en el modo arcade del juego Hi-Fi Rush.

Si no has contratado tu Game Pass es momento de que aproveches esta temporada especial y comiences a disfrutar de todos los beneficios que tiene para ti.

starting to think these games might be coming soon 🤔https://t.co/nlS2rB6t8t pic.twitter.com/sOAMEk7Q94

— Xbox Game Pass (@XboxGamePass) July 5, 2023