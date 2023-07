Elon Musk estableció un límite a la cantidad de mensajes que se podrán leer al día en Twitter.

Por medio de la red social, el multimillonario reveló los límites temporales de los que dispondrán los usuarios:

Cuentas verificadas se limitarán a leer 6000 publicaciones por día

Cuentas no verificadas a 600 publicaciones por día

Cuentas nuevas no verificadas a 300 por día

Lo anterior, con la finalidad de “abordar los niveles extremos de extracción de datos y manipulación del sistema”.

El anuncio se da luego de que internautas reportaron fallas en Twitter, que estaría relacionada con la nueva actualización.

Esto debido a que el mensaje que apareció a millones de internautas fue:

“Los sentimos, has alcanzado el límite de frecuencia de consultas. Espera unos minutos e inténtalo de nuevo”.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we’ve applied the following temporary limits:

– Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day

– Unverified accounts to 600 posts/day

– New unverified accounts to 300/day

— Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023