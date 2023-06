Por considerar que no puede participar en un proceso que puede caer en la simulación, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu Salinas, decidió que no competirá en el proceso de selección del candidato presidencial del Frente Amplio de oposición.

“En el método presentado veo una respuesta pragmática para hacer frente a la precampaña abierta anticipada e ilegal que ha iniciado Morena, pero en congruencia no puedo participar en un proceso que puede caer en la simulación”, declaró en un video publicado en sus redes sociales.

Por si no lo viste: AMLO anunciará al candidato de la Oposición entre lunes y martes

Argumentó que si ha criticado y señalado que los aspirantes oficialistas violan la ley haciendo actos de campaña, ella no puede hacer lo mismo, “si fui una de millones de ciudadanos que marchamos para defender al INE y al Poder Judicial, no puedo hacer algo que para mí puede violar la ley electoral; si promoví que la ciudadanía pudiera participar activamente en la selección del candidato, no puedo estar conforme con un padrón acotado que excluya la mayoría ciudadana”.

He decidido no registrarme al proceso del #FrenteAmplioporMéxico. Aunque hay aspectos del método que no comparto, respeto este y cualquier otro esfuerzo por darle alternancia a México en el 2024. Con los principios y la congruencia que me caracterizan, seguiré luchando por… pic.twitter.com/ie1GRp281L — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) June 29, 2023

No obstante, expresó su respeto a los aspirantes que decidan registrarse y, a la ciudadanía, le hizo un llamado a seguir exigiendo una clase política que esté a la altura de las necesidades de México y a tomar un papel central en la defensa de la democracia.

Por si no lo viste: Gasta Monreal 569 mil pesos en recorridos y Asambleas por el país

“Mi agradecimiento a todas las personas que han creído en mí, a mi familia, pareja y amigos, a todos les ofrezco esta certeza: seguiré contribuyendo con mis ideas, trabajo, experiencia y congruencia para lograr un México que destierre la división, la polarización y cuente con las oportunidades que tú y tu familia merecen”.