Al considerar que “la rendición de cuentas es indispensable”, Ricardo Monreal Ávila, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, difundió el detalle de los gastos generados en los primeros 10 días de recorridos y Asambleas por el país.

En total, el senador con licencia ha gastado 569 mil 432 pesos con 81 centavos, es decir, un promedio de 56 mil 943 pesos.

De acuerdo con lo publicado, en logística (templete, sonido, sillas, carpas, salones y back) ha gastado 444 mil 659 pesos, en transporte 88 mil 338 pesos, en hospedaje, 5 mil 657 pesos, en alimentos, 5 mil 197 pesos, en gasolina, 21 mil 110 pesos y en casetas, 4 mil 470 pesos.

Monreal Ávila se encuentra este jueves en el estado de Michoacán, desde Cuitzeo, señaló que a él no lo cobija “ni el dinero ni el poder, pero somos los únicos que podemos expresar autonomía, independencia, capacidad y talento para poder gobernar un país, y en este caso para poder ser Coordinador Nacional de los Comités de la Defensa por la Transformación”.

Les comparto el detalle de los gastos en este proceso interno, que abarca los primeros días de gira. La rendición de cuentas es indispensable. pic.twitter.com/LuvCmW0pTt — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 29, 2023

Y reiteró que sigue existiendo una desventaja ante el resto de sus compañeros, porque él no tiene bardas ni espectaculares. “Ahorita venía por la carretera de México hasta acá; no hay ninguna. Yo esperaba que al menos una por casualidad apareciera mía. No, no pude ver una, ni una lona, ni una manta, ni una barda, ni un espectacular. No tengo ni una sola. Pero aquí está la gente. Y no son las mantas, los espectaculares y las bardas las que deciden. Tengo mucha confianza en la gente”, declaró.

Monreal Ávila, dijo que no denunciará a sus compañeros, pero sí pidió “tener una autocontención, una moderación, porque no le gusta a la gente el derroche y el dispendio, y creo que nuestra lucha siempre fue contra eso”.

