Aficionados mexicanos protagonizaron una pelea en el estadio NRG de Houston, Texas durante el partido entre México y Honduras.

Los hechos ocurrieron el 25 de junio pero han comenzado a viralizarse en las últimas horas, luego de los videos que se difundieron en redes sociales.

En las primeras imágenes se observa a dos sujetos golpear a una mujer que intentaba proteger a su acompañante ante la mirada de varios asistentes.

Momentos después los dos hombres se alejan entre chiflidos y abucheos de los presentes, además de que a su paso les arrojaron líquidos.

Un segundo clip captado en uno de los palcos del estadio muestra a mujeres golpearse y tirarse al piso hasta que son separadas por un elemento de seguridad.

The girl who posted this said they pushed a lady down on her wheel chair. She has more videos! @britneyivannaa pic.twitter.com/75g5zepl67

— Grizzy (@GrizzysHoodNews) June 26, 2023