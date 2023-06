A un día de que se registrara el robo a una joyería en un centro comercial, asistentes al lugar continúan con su vida como si nada hubiera pasado y uno que otro curioso se asoma a la tienda sin preocupación; en tanto, autoridades capitalinas informaron la detención de un probable responsable.

Este lunes varios sujetos llevaron a cabo un atraco a una joyería ubicada en Plaza Antara, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y de acuerdo con un video difundido en redes sociales tres de los individuos utilizaron mazos para romper los cristales de la tienda y cometer el robo, mientras que un cuarto implicado se encargaba de vigilar la zona.

Un día después de lo sucedido, este diario realizó un recorrido por la plaza para conocer el sentir de quienes acuden a ella y las sensaciones que dejó el delito cometido, pues se cometió a vista de los transeúntes.

Sin embargo, se pudo constatar que la vida continuó y el robo fue un capítulo más en el día a día de la ciudad, pues mientras algunos visitantes desconocían lo sucedido, hubo quien señaló que era un día más.

“Yo no sabía (y) yo vivo en una zona peor, entonces no creo que me afecte mucho”, refirió Maximiliano, un visitante asiduo de Antara, no obstante, precisó que al enterarse de lo sucedido quizás ya no acuda tan seguido.

“Es de las zonas más seguras, obviamente la policía actuó rápido”, señaló con tranquilidad Rogelio Mendoza, que también frecuenta el centro comercial, afirmando que “es un día más en México”.

Por otra parte, Marta Pérez, quien labora dentro de la plaza, narró que cuando ocurrió el asalto ya se había ido, pero que se vive “con miedo porque sabes que no estás segura, que puede entrar cualquier persona con un arma y no pasa nada”.

Al cuestionarla sobre el reforzamiento en la seguridad del lugar señaló que éste “va a ir disminuyendo con el tiempo”.

Por su parte, el jefe de Gobierno, Martí Batres, destacó en conferencia de prensa la labor del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, pues afirmó que “se dio una respuesta rápida frente al hecho por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana” y subrayó que su titular se encuentra “siempre al pendiente de las cosas que están ocurriendo e inmediatamente toma cartas en el asunto”.

Por su parte, el jefe de la Policía anunció a través de su cuenta de Twitter: “Ya se logró la primera detención después de realizar varias acciones operativas durante la noche. Faltan más personas por detener y este hecho no quedará impune en nuestra Ciudad. Todos serán detenidos”.

En tanto, la Fiscalía local informó la detención de Marco N., en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, por su probable participación en los delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho.

Abundó que según las primeras indagatorias, estaría relacionado con el robo a la joyería y durante la aprehensión también detuvieron a una mujer identificada como Yulissa N., una tiktoker, sin embargo, la institución señaló que no estaba relacionada con el atraco.

LEG