La NFL ha reportado la muerte del exquarterback Ryan Mallet quien jugó para los England Patriots, Houston Texans y Baltimore Ravens.

El mundo del deporte, en especial el de la NFL se encuentra de luto después de que se informara sobre la muerte del exquarterback Ryan Mallet quien jugó para los conjuntos de los England Patriots, Houston Texans y los Baltimore Ravens.

De acuerdo con los distintos reportes quien fungía actualmente como head coach de la preparatoria White Hall ubicada en Arkansas, tuvo que ser transportado a un hospital desde una playa en la que sufrió un accidente, sin embargo, al llegar fue declarado muerto por presunto ahogamiento.

Ante la triste noticia el equipo de los Patriots decidió lanzar un mensaje dedicado para el jugador y su familia:

“Los New England Patriots están profundamente entristecidos al enterarse del repentino e inesperado fallecimiento del ex mariscal de campo Ryan Mallett”, se leyó.

The New England Patriots are deeply saddened to learn of the sudden and unexpected passing of former quarterback Ryan Mallett.

Our thoughts are with the Mallett family, his former teammates and all who are mourning his loss. pic.twitter.com/TUpa7cpXoS

— New England Patriots (@Patriots) June 27, 2023