Magdala fue reconocida entre las mejores atracciones de Medio Oriente con el premio Travellers’ Choice Best of the Best de 2023 de TripAdvisor, clasificándola entre las 10 mejores atracciones en la región de Medio Oriente.

Magdala fue reconocida con el puesto 10 de 25 en la región. Llegó a la prestigiosa lista entre los favoritos regionales que incluyen Petra de Jordania (#3) y Burj Khalifa de Dubai (#4) entre otros y fue la tercera atracción mejor clasificada de Israel en la lista después de la Ciudad Vieja de Jerusalén (#6).

El reconocimiento llega tras sus clasificaciónes en los puestos 17 y 25 en 2022 y 2019.

“Es un honor recibir este premio. Estamos extremadamente orgullosos de todo nuestro equipo por su genuino y fuerte trabajo en equipo, ofreciendo a nuestros visitantes e invitados la mejor experiencia posible. Gracias a todos nuestros visitantes por sus excelentes críticas y por hacer que su opinión cuente”, expresó el El P. Juan Solana Rivero.



“Otorgamos Travelers’ Choice Best of the Best a experiencias y atracciones con un alto volumen de reseñas y opiniones de nuestra comunidad durante un período de 12 meses. Cada ganador ha superado nuestros rigurosos estándares de confianza y seguridad. Menos del 1% de los 8 millones de listados de TripAdvisor reciben el premio Best of the Best, lo que significa el más alto nivel de excelencia en viajes”, destacó TripAdvisor.