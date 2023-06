La atleta cubana Laina Pérez decidió “romper” la regla y entregarle la medalla de bronce a la mexicana Alejandra Cervantes.

Momentos emotivos se vivieron en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, después de que la atleta cubana Laina Pérez decidiera “romper” la regla para así otorgarle la medalla de bronce a la mexicana Alejandra Cervantes.

Te podría interesar: Lilly Téllez no participará en proceso de Frente Amplio Opositor

Lo anterior ocurrió cuando en la prueba de 10 metros pistola de aire individual femenil, las mexicanas Andrea Ibarra, Alejandra Zavala y Alejandra Cervantes lograran acaparar el podio con el primer, segundo y tercer lugar.

Sin embargo, en el reglamento se indica que ninguna delegación puede ocupar completamente el podio por lo que la medalla de bronce debe de pasar automáticamente al cuarto lugar, en este caso a Pérez.

De acuerdo con lo informado por medios locales, el encargado de comunicarles esta noticia fue el Comité Organizador de los JCC.

Testigos que se encontraban en la ceremonia en la que la mexicana tenía que entregar su medalla a la cubana captaron el momento justo en el que Cervantes se retiró la presea para dársela a Pérez.

Posteriormente la originaria de Cuba se la quitó para volversela a poner a la mexicana frente a todos los presentes:

“Quien hizo el reglamento no fue atleta y si lo fue, ya se le olvidó, pues es injusto que quien se lo gane en competencia, no se lo pueda llevar a su casa. No tiene ninguna justificación, es absurdo y no sé por qué, y si en competencias anteriores pasaba eso, pero bueno… La medalla no es mía, es de ella”, mencionó Laina.

Este es el momento FAIR PLAY de los Juegos Centroamericanos #SanSalvador2023 México hizo el 1-2-3 en tiro deportivo, pero por reglamento esto NO PUEDE SUCEDER. Ante el hecho retiran la medalla de bronce a la mexicana Alejandra Cervantes y Laina Pérez de Cuba la devolvió. pic.twitter.com/6uSckOqxmX — Todo, Menos Fútbol ® (@todomenosfut) June 28, 2023

Cabe mencionar que una situación similar ocurrió en en pentatlón moderno femenil en donde la delegación mexicana también llenó el podio, sin embargo, no permitieron que el tercer lugar recibiera la medalla por lo tanto el cuarto fue premiado inmediatamente.

Los internautas al ver el clip del momento justo en el que pasa lo realizado por la cubana, se viralizó y logró acumular diversos comentarios de los usuarios quienes aplaudieron el comportamiento de la atleta.

Algunos de estos fueron los siguientes:

“Máximo respeto para Laina Pérez, ésto es cine”.

Te podría interesar: AMLO confirma que Marina asumirá el control del AICM y 4 aeropuertos más

“Esto es el verdadero fair play!”.

“Felicidades a Laina, sus entrenadores y su familia. Una atleta con altos valores deportivos”.

“Felicidades Laina que buen gesto, lo que hiciste tiene mucho más valor que una medalla”.

Finalmente hasta el momento este video tiene 177 mil visualizaciones.

KA